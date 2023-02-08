通膨的魅影：從百老匯人潮看Fed升息前景

美國聯準會（Fed）這一年來快馬加鞭提高利率，盼藉此抑制消費者需求，進而壓低通膨。但隨著通膨近來明顯降溫，Fed升息步調逐漸減速慢行，這波升息循環是否即將告終呢？瞧瞧最近的百老匯票房，似乎即可得知答案。

巴隆周刊（Barron's）報導，阿波羅全球管理公司首席經濟學家Torsten Slok指出，百老匯名劇如歌劇魅影（Phantom of the Opera）門票熱賣，已變成讓Fed頭痛的問題：跡象顯示，連番升息已開始導致消費者物價漲勢減緩，但家庭對旅遊、娛樂的需求尚未降溫。

Slok彙整的資料顯示，今年來，美國民眾搭機出旅行的人數比2019年同期還要多，就連搭乘郵輪旅遊的人數也超越疫前水準，皇家加勒比公司（Royal Caribbean）7日就表示，冬季生意創新高。

他接受巴隆周刊訪問時表示，Fed一連串升息推升了借貸成本，已使美國民眾對購屋、買車和添購其他通常需要貸款支應的大額物品三思而行；然而，利率走高仍澆不熄民眾撥出一個晚上或周末出遊的熱情，畢竟美國許多家庭在新冠肺炎疫情肆虐兩年多來已悶壞了，力求滿足積壓多時的需求。

Slok說：「疫情迫使我們都待在家，疫後縱使聯邦資金利率走高，也阻止不了我們出門與朋友喝一杯和吃大餐。」加上1月就業數據強得出乎意料之外，顯示服務業聘用人手大增，Slok認為這種情況勢必迫使Fed繼續升息，設法讓經濟中的服務部門景氣緩和下來。

舉例來說，從歌劇魅影和其他百老匯戲劇，似可一窺經濟的縮影。

Slok分析每周百老匯舞台劇、運勢賽事、餐廳和旅遊數據發現，美國消費者在這些方面支出不縮手。The Broadway League的最新數據顯示，平均一張票205美元的歌劇魅影入場券，通常售出票數比紐約市可容納1,645人的Majestic Theater座位還要多，因為民眾熱情捧場到連站票都不惜花高價爭購。

由此可見，Fed要把消費者需求壓下來，仍有漫長的路要走。

有些人可能質疑，歌劇魅影門票熱賣，是因為這齣演了35年的百老匯史上最長命音樂劇將在4月下檔，所以需求才暴增，不足以反映百老匯戲劇或整體經濟的景氣。然而，百老匯其他戲劇表演，包括漢彌爾頓（Hamilton）、妙女郎（Funny Girl）、紅磨坊（Moulin Rouge!），也十分賣座。

百老匯這一季自2022年5月1日展開迄今，41家劇院賣座率達到87.4%，僅略低於2018-2019那季締造的94%新高紀錄，仍十分壯觀，畢竟本季票房仍有受到染疫顧慮影響。

而且，到百老匯觀劇的人潮，不會看完就直接返家，往往會到附近飯店住宿、到餐廳用餐，並花錢支付其他各種服務。

對百老匯而言，這當然是好消息，卻足以讓Fed主席鮑爾頭痛不已。