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原話重現鮑爾談話非鷹 金融市場卻執迷於「通膨減緩」

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
金融市場最執迷的，仍是鮑爾兩次談話所用「通膨減緩」一詞。路透
金融市場最執迷的，仍是鮑爾兩次談話所用「通膨減緩」一詞。路透

美國聯準會Fed）主席鮑爾7日在華府經濟俱樂部舉行「鮑爾與魯賓斯坦」的對談中表示，美國1月就業報告顯示勞動市場仍然非常緊俏，可見對抗通膨需花「相當長的期間」。但市場普遍認為，鮑爾這場訪談並未透露新的訊息。

顯然讓市場印象深刻的，仍是鮑爾兩次談話所用「通膨減緩」一詞，但市場顯然不在意對抗通膨「還有長路要走」的說詞，也就是說，目前嗅不Fed任何今年降息的味道。

以下是鮑爾重申他上周在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）記者會的說法：

「持續升息會是合適的。」

「如果數據持續強過Fed所料，Fed勢必會升息更多。」

「通膨減緩（disinflation）的過程，也就是讓通膨降低的 過程已經開始，且已在商品類開始，這方面占我國經濟的1/4。」「不過，還有長路要走，目前還在非常初步的階段。」

「我們（在上次開會）傳達的訊息是，這個過程可能花上很多時間，且不平順。路途可能顛簸，而我們認為我們有必要繼續升息，正如我們說過的，我們也認為有必要有一段時間維持政策在限制性的水準。」

「現實是，我會視數據而反應。所以說，如果持續出現像是勞動市場數字強勁或是通膨數據高漲，我們很可能得做得更多並調高利率甚於已經反映的。」

「我們預料2023年是通膨顯著下降的一年，這的確是我們的職責，要確保能達到如此結果。」「我的猜測是當然不只今年，要等明年才能降到接近2%。」

「我們希望透明，我們無意驚動市場。」

通膨 鮑爾 Fed 聯準會

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