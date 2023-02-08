原話重現鮑爾談話非鷹 金融市場卻執迷於「通膨減緩」

美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日在華府經濟俱樂部舉行「鮑爾與魯賓斯坦」的對談中表示，美國1月就業報告顯示勞動市場仍然非常緊俏，可見對抗通膨需花「相當長的期間」。但市場普遍認為，鮑爾這場訪談並未透露新的訊息。

顯然讓市場印象深刻的，仍是鮑爾兩次談話所用「通膨減緩」一詞，但市場顯然不在意對抗通膨「還有長路要走」的說詞，也就是說，目前嗅不Fed任何今年降息的味道。

以下是鮑爾重申他上周在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）記者會的說法：