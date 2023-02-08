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索賠4億美元！三星美國廠因暴雪損失起訴保險公司

集微網／ 集微網

集微網消息，據彭博社報導，近日，三星位於德克薩斯州的一家半導體工廠就2021年一場冬季風暴期間因停電造成的損失起訴其保險公司並索賠4億美元。

三星針對Factory Mutual Insurance Co.提起的聯邦訴訟稱，奧斯汀工廠因財產損失和業務損失而遭受「災難性損失」。訴訟稱，Factory Mutual向三星支付了4億美元索賠中的1.26億美元，理由是保險財產外發生的事件不在保單範圍內。

三星在訴訟中表示：「Factory Mutual錯誤且惡意地拒絕履行其為三星奧斯汀承保損失的全部份額投保的協議。」

三星表示，在停電期間，三星工廠大約三天沒有電力供應，隨後幾天不得不慢慢恢復其製造部門的電力供應，導致業務中斷和額外費用。在寒冷的天氣中，該設施的外部也遭受了物理損壞。

據悉在2021年，受到近來美國寒潮和雪災的影響，三星電子在德州奧斯汀的晶圓廠電力短缺，不得不暫時關閉。此前，三星電子在德州奧斯汀的晶圓廠在2月16日下午因停電被關閉後，仍保持停產狀態。行業分析師預測，停產可能會持續兩個月左右，直到4月中旬為止。據報導，雖然晶圓廠在三天之內就已恢復供電，但由於缺水問題而推遲了重啓時間。

停電 保險 半導體 三星

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