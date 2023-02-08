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美國IT領域1月裁撤4700個工作崗位

集微網／ 集微網

集微網消息，基於美國勞工部數據，諮詢公司Janco Associates發佈一份報告顯示，美國IT領域1月份共裁掉了4700個工作崗位。

1月，美國IT領域的就業市場兩年多來首次萎縮。據華爾街日報報導，隨著全球企業支出放緩，IT技術人員正面臨與其他科技崗位一樣被淘汰的風險。例如，美國第一資本金融公司1月技術部門裁員1100人，該公司計劃取消「Agile」工作團隊。

據報導，今年1月以前，亞馬遜和谷歌母公司Alphabet等科技巨頭的大規模裁員都沒影響到IT部門員工，甚至在非科技領域的裁員潮也沒有波及IT技術員工。

2023年開年才一個月，科技公司裡已經有10萬人丟了飯碗。據trueup.io 統計，1月全球已經有326家科技公司提出裁員，總計106950人受到影響，平均每天三千多人。戴爾、Rivian也在2月紛紛宣佈進行不同比例的裁員。

盡管如此，根據美國計算機行業協會的數據，整個技術行業的就業並沒有動搖。IT崗位放緩，但由於缺乏合格的候選人，超過10萬個IT職位仍未填補，這反映了網路安全和軟件開發等領域的IT技能差距。「對IT勞動力的需求過剩，這將繼續有利於那些尋找IT工作的人，」福瑞斯特研究公司首蓆分析師kristophergilchrist表示。

美國利寶相互保險公司CIO Mnica Caldas說：「我們不僅需要提供推動業務發展的能力，還需要最好的工程工具、現代架搆和擔任適當角色的人員來應對不斷變化的市場條件。」

美國 華爾街日報

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