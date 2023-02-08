陸外交戰狼盧沙野：即便布林肯訪中也不會起到什麼積極作用

美國國務卿布林肯因中國高空偵察氣球「入侵」美國取消訪華。中國駐法國大使盧沙野直言，布林肯目前訪問的氣氛並不適宜，即便布林肯去了中國，也不會起到什麼積極作用（改善兩國關係）。

據中國駐法國大使館官網，2月6日，盧沙野大使接受法國LCI電視台《觀天下》欄目直播專訪，就中國無人飛艇、台灣問題、烏克蘭危機、中美關係等熱點問題接受記者採訪。

在最近備受關注的中國氣球部分，主持人問盧沙野：美國國務卿布林肯原本要訪問中國。這本應是一次重要訪問。他最終因此次飛艇事件取消了訪問。您對此有何回應？

盧沙野回答：中美雙方都沒有宣布兩國間有這樣或那樣的訪問。所以也就沒有推遲一說。直到布林肯作出上述表態前，中方從未宣布他的訪華計畫。根據他的說法，他因氣象飛艇事件推遲了訪華行程。但在我看來，所謂的訪問並不合時宜。

因為近期美方進行了很多反華活動，包括軍事、科技、台灣等方面。例如，在軍事方面，美國糾集了日本和韓國等亞洲國家構建對抗中國的軍事包圍圈，在菲律賓增設軍事基地。最近，美國政府又進一步升級了對中國私營科技企業的封鎖制裁。在台灣問題上，美國加大了對台軍售力度。美眾議院議長計畫4月竄訪（訪訪）台灣。這些都侵犯了中國的核心利益。中國政府已多次向美國政府和議會提出交涉，要求他們停止諸如此類的反華行徑，但他們依舊執迷不悟。我認為，即便布林肯去了中國，也不會起到什麼積極作用。他訪問的任務本應該是落實習近平主席和拜登總統在G20巴厘島峰會會晤中達成的重要共識，但在他訪問之前美國就打破了這些共識。那麼，他訪問的意義何在？

主持人問：即使沒有發生飛艇事件，你們也不歡迎他訪華？

盧沙野答：在我看來，這不是一個好時機。目前訪問的氣氛並不適宜。要確保訪問成功，雙方必須共同創造良好條件。中方對發展和改善中美關係抱有真誠期待，美國也應與中國相向而行。如果只有中國一方在努力，而另一方卻反其道而行之，那就不可能成功，不可能實現目標。

在談到台灣問題部分。主持人問：美國中情局局長伯恩斯上周四在美國一所大學表示，中國軍隊已經為2027年入侵台灣做好準備？

盧沙野答：中國政府始終願以和平方式解決台灣問題。現在的問題是，台灣當局是一群台獨分裂主義分子，美國人則從外部慫恿鼓動台獨勢力鋌而走險。而中國政府和人民堅決實現祖國統一，中國沒有明確的統一時間表。但我們一定會採取一切手段完成祖國統一大業。不會被美國人的好戰之聲所嚇倒而止步不前。

主持人問：即使冒著兩國之間爆發衝突的風險？

盧答：中國和美國？

主持人問：是的。

盧答：即使爆發衝突，那也是美國先發起的，而不是中國。