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從鴻海到台積電 晶片巨擘都正在押注印度

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
印度媒體Firstpost報導，全球晶片製造巨擘都正在押注印度。路透
印度媒體Firstpost報導，全球晶片製造巨擘都正在押注印度。路透

印度媒體Firstpost報導，全球晶片製造巨擘都正在押注印度，去年9月台灣鴻海集團和Vedanata合作，將在古吉拉特邦的托萊拉（Dholera）設立晶圓代工廠，其他世界各地的晶片巨擘也都正著眼在印度設立據點，可望讓「印度製造」以全球規模推展。

報導指出，鴻海集團和Vedanata的計畫預估將投入195億美元，晶圓廠預定2024年開始運作。台灣的台積電也正尋求在印度設立晶圓廠，目前正與不同政府部會商談，確認在印度設廠的可行性。台積電已在印度邦加羅爾設立大型辦公室，支持亞洲、歐洲及北美客戶，並且支援及鼓勵印度無廠晶片業者設計晶片與茁壯。

在塔塔集團董事長錢德拉（N. Chandrasekaran）宣布塔塔電子將在印度設立外包半導體組裝與測試（OSAT）設施後，各界就在揣測台積電可能會和塔塔合作。

媒體報導指出，另一家台灣晶片製造商力積電也正在和好幾家印度公司展開探索協商，以幫助在當地設立新的晶片設施，潛在合作夥伴之一就是塔塔集團。力積電董座黃崇仁上月說，印度官方積極籌劃當地晶圓廠建設，已找力積電洽談，希望力積電在廠務、人才等領域給予協助。

除了台積電和力積電，新加坡的IGSS創投公司和ISMC也正在探索印度的各種選項。一些報導指出，ISMC計劃投資超過30億美元於其印度晶圓廠，正與卡納塔克邦（Karnataka）敲定設廠地點。

日本晶片大廠瑞薩電子（Renesas）已和塔塔汽車合作，組成設計、開發及製造半導體解決方案的策略聯盟，8日表示目前正尋求在印度蓋自己的晶片廠，出口電動車矽晶片給全球客戶。

美國超微（AMD）和英特爾（Intel）等業者也想透過結盟合作，在印度設立晶片廠，美國記憶體晶片大廠美光（Micron）也計劃投資超過4,100萬美元，在泰倫迦納邦（Telangana）的海德拉巴（Hyderabad）設立新的生產工廠。

印度電子科技部國務部長查德拉謝克（Rajeev Chandrasekhar）指出，目前的投資額預測為至少250億美元。印度電子與半導體協會（IESA）和Counterpoint研究公司的調查則顯示，印度的半導體零組件事業總營收將在2026年時達到3,000億美元。

印度 半導體 台積電

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