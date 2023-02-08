散戶資金簇擁小型AI公司 科技業大戰這些公司也受惠

聊天機器人ChatGPT竄紅後，Google母公司字母、微軟等公司競相追逐下個成長動能，人工智慧（AI）儼然成為新的投資題材。數據顯示，散戶投資人紛紛把資金投入正在打造AI工具的小企業。

路透報導，Vanda研究公司的數據顯示，市值30億美元的AI軟體公司C3.ai，6日在富達（Fidelity）供散戶投資的平台上，是第五活躍度的交易標的，當天吸引破紀錄的3,140萬美元散戶資金。C3.ai 7日收盤下跌10.9%，但今年來仍大漲約120%。

Tuttle資本管理公司執行長塔托認為，散戶聚焦小型公司的理由是「相較於較大型的企業，小市值企業的AI業務占比大更多」。塔托說，他約一周前做空C3.ai，但如今考慮轉為轉向多方，因為「這裡交易所在」。

語音AI平台服務供應商SoundHound AI和泰國資安公司Guardforce AI股價，今年來已各翻漲一倍有餘，分析公司 BigBear.ai股價同期飆漲八倍。

將在旗下產品納入ChatGPT技術的微軟，7日則上漲4.2%。微軟稍早正式推出整合ChatGPT技術的新版Bing搜尋引擎。字母前一日也宣布將推出名為「Bard」的聊天機器人服務，未來還會用更多AI工具來強化搜尋引擎。

巴克萊銀行分析師Raimo Lenschow指出，微軟仰賴與OpenAI密切合作、以及Azure的運算和資料能力，在這場AI競賽處於有利地位。

eToro分析師Callie Cox則說：「如果你正在投資AI，應該考慮到這些較小的公司正在與巨人歌利亞競爭，而歌利亞擁有規模、效率和資本，能夠占據這個領域。」

Alpine Macro首席全球策略師Chen Zhao表示，各界正試圖尋找未來十年將引領市場的下一件大事，「就是AI」，「這可能偏向投機性質，但每個人都認為這將是件大事」。