快訊

大嬸台鐵狂鬧逼學生讓博愛座 黑帽男當眾下跪「別再吵了」

軍艦領港人／每年帶船入港上千次 不只引路也幫艦長心海羅盤

散戶資金簇擁小型AI公司 科技業大戰這些公司也受惠

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
聊天機器人ChatGPT竄紅後，Google母公司字母、微軟等公司競相追逐下個成長動能，人工智慧（AI）儼然成為新的投資題材。路透
聊天機器人ChatGPT竄紅後，Google母公司字母、微軟等公司競相追逐下個成長動能，人工智慧（AI）儼然成為新的投資題材。路透

聊天機器人ChatGPT竄紅後，Google母公司字母、微軟等公司競相追逐下個成長動能，人工智慧（AI）儼然成為新的投資題材。數據顯示，散戶投資人紛紛把資金投入正在打造AI工具的小企業。

路透報導，Vanda研究公司的數據顯示，市值30億美元的AI軟體公司C3.ai，6日在富達（Fidelity）供散戶投資的平台上，是第五活躍度的交易標的，當天吸引破紀錄的3,140萬美元散戶資金。C3.ai 7日收盤下跌10.9%，但今年來仍大漲約120%。

Tuttle資本管理公司執行長塔托認為，散戶聚焦小型公司的理由是「相較於較大型的企業，小市值企業的AI業務占比大更多」。塔托說，他約一周前做空C3.ai，但如今考慮轉為轉向多方，因為「這裡交易所在」。

語音AI平台服務供應商SoundHound AI和泰國資安公司Guardforce AI股價，今年來已各翻漲一倍有餘，分析公司 BigBear.ai股價同期飆漲八倍。

將在旗下產品納入ChatGPT技術的微軟，7日則上漲4.2%。微軟稍早正式推出整合ChatGPT技術的新版Bing搜尋引擎。字母前一日也宣布將推出名為「Bard」的聊天機器人服務，未來還會用更多AI工具來強化搜尋引擎。

巴克萊銀行分析師Raimo Lenschow指出，微軟仰賴與OpenAI密切合作、以及Azure的運算和資料能力，在這場AI競賽處於有利地位。

eToro分析師Callie Cox則說：「如果你正在投資AI，應該考慮到這些較小的公司正在與巨人歌利亞競爭，而歌利亞擁有規模、效率和資本，能夠占據這個領域。」

Alpine Macro首席全球策略師Chen Zhao表示，各界正試圖尋找未來十年將引領市場的下一件大事，「就是AI」，「這可能偏向投機性質，但每個人都認為這將是件大事」。

AI ChatGPT 搜尋引擎

延伸閱讀

對抗 ChatGPT Google 推出自家聊天機器人「Bard」

人工智慧機器人掀戰／與OpenAI、Google與微軟抗衡 蘋果內部也計畫強化人工智慧技術發展

人工智慧機器人掀戰／微軟結合ChatGPT技術 也將推新版Bing搜尋服務

人工智慧機器人掀戰／Google對抗ChatGPT 將出「Bard」人工智慧聊天機器人

相關新聞

跟著國會議員投資就對了 美國兩檔ETF應運而生

若有人認為美國國會議員握有可讓自己占有交易優勢的資訊，他們也有機會跟著做。有兩檔指數股票型基金（ETF）7日正式成立，投...

美晶片法補貼細節本月將出爐 半導體業者搶分一杯羹

美國商務部計劃本月稍晚公布企業如何依據美國晶片法申請補貼、以協助擴大國內半導體生產的細節，預料這會引發美國本土和國外晶片...

鮑爾在華府經濟俱樂部談話 五要點看他是鷹是鴿

美國聯準會（Fed）主席鮑爾6日在華府經濟俱樂部舉行的問答場合中表示，美國1月就業報告顯示勞動市場仍然非常緊俏，可見對抗...

科技賽啟動！微軟發表添加AI聊天機器人技術的搜尋引擎

微軟周二推出整合了網紅聊天機器人ChatGPT背後的技術的新版Bing搜尋引擎和Edge瀏覽器，希望藉此削弱谷歌在搜尋市...

搶當台積電等晶片製造大廠的鄰居 設備商是為了這原因

半導體製造愈來愈精密，促使設備供應商與晶片製造業者的合作日益密切，一些設備商正砸大錢在更靠近客戶的地方設立據點，獲取競爭...

印媒：鴻海與台灣政府研議合作 在印度訓練半導體人力

印度媒體Mint引述知情人士的話報導，鴻海和台灣政府正研議建立合作夥伴關係，讓鴻海在印度培訓更多人才，以滿足半導體產業的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦