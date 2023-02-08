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印媒：鴻海與台灣政府研議合作 在印度訓練半導體人力

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
印度媒體報導，鴻海與台灣政府研議合作，在印度訓練半導體人力。美聯社
印度媒體報導，鴻海與台灣政府研議合作，在印度訓練半導體人力。美聯社

印度媒體Mint引述知情人士的話報導，鴻海和台灣政府正研議建立合作夥伴關係，讓鴻海在印度培訓更多人才，以滿足半導體產業的需求。

消息人士說，這項計畫是利用在印度的台灣華語教育中心（TEC）做為培訓場地，以鴻海的專有技術資料與華語教育中心的華語做為教材。由於同時教授技術和語言技能，有助於彌合印度人士與台灣企業和人才之間的差距。

報導引述消息人士說，鴻海與台灣政府雙方都希望與印度政府商討此事，不過尚未展開正式的協商。

據Mint報導，清華大學台灣教育中心和鴻海均未在截稿前回覆置評請求。

鴻海正重押印度半導體市場，已宣布攜手印度跨國集團Vedanta，透過合資公司的方式在古吉拉特邦（Gujarat）設立面板、晶片與封測廠，投資規模達200億美元。

這家合資企業也計劃利用印度政府用來鼓勵半導體生產的7,600億盧比（約92億美元）獎勵計畫。Mint在1月曾報導，位於古吉拉特邦的Vedanta-鴻海合資公司的提案可能會是第一個獲得政府核准的。

報導說，由於規劃對印度市場大力投資，台灣政府和鴻海的技能訓練合作計畫有其重要性，因為全世界半導體產業都面臨人才短缺。舉例來說，根據埃森哲的數據，美國需要7萬名技能專業人士以便生產關鍵的高科技半導體；中國大陸傳出正規劃以1,430億美元扶持本土半導體產業以便達到自給自足，也需要35萬至40萬技能專業人員。

印度 半導體 華語

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