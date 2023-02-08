美元收斂跌幅 鮑爾談話引發震盪 日圓走升

美元周二收復一半跌幅，聯準會（Fed）主席鮑爾表示，實現2％的通膨目標需要時間，而且可能需要進一步升息。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）在鮑爾講話前後一度下跌0.6%，尾盤跌幅收斂至 0.2%，報103.370。

在華盛頓經濟俱樂部的問答中，鮑爾表示，恢復2%的通膨目標將是一個坎坷的過程，這需要進一步升息。

上周五的美國就業報告讓寄望Fed升息周期即將告一段落的投資人大為意外，並推動美元攀升。美元周一已連三日勁升，漲幅高達2.4%。

美國利率期貨顯示，市場預期聯邦基金利率將在6月達到略高於5.1%的頂點，而在周五的就業報告之前，市場預期的峰值低於5%。

美元兌日圓下跌1.2%，至131.07日圓。日圓走升之際，日本12月名目薪資以1997年以來最快速度上漲，引發市場對日本央行需要採取行動來放緩通膨的猜測。

澳幣兌美元0.9%，報0.6943美元，稍早曾大漲達1%，澳洲央行宣布將現金利率上調25個基點，並表示還需要進一步升息，這樣的政策取向比許多人預期的更鷹派。