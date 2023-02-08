美股收高 科技股領漲 股市解讀鮑爾未發出更鷹派訊號

美股周二（7日）開低走高，由科技股領漲，因市場將聯準會（Fed）主席鮑爾在強勁就業數據公布後的最新講話，解讀成未表現出更鷹派的姿態，儘管他重申對抗通膨將需要較高利率和更長時間。

道瓊工業指數上漲265.67點，漲幅0.8%，收在34156.69點，標普500指數上漲52.92點，漲幅1.3%，至4164.00點，那斯達克綜合指數上漲226.34點，漲幅1.9%，至12113.79點。費城半導體指數勁揚94.40點，漲幅3.1%，攀抵3124.15點。

鮑爾出席華府經濟俱樂部活動發表談話時說，通膨已開始緩和，預期今年會大幅下降，呼應了他在上周的說法，很多人原以為他會改變說詞。

摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli表示，鮑爾的說詞與上周相比並沒有太多的不同。

Comerica Bank首席經濟學家Bill Adams表示，值得注意的是，鮑爾這次有機會發出更鷹派的訊號，但他並沒這樣做，「短期來看，Fed在暫停升息之前，可能還會再升一、兩次」。

目前聯邦利率期貨顯示Fed將在今夏將利率升到高峰的5.12%，在12月前降至4.785%，反映投資人認為隨著經濟降溫，Fed將降息。

作為基準的美國10年期公債殖利率從周一的3.632%上升至3.673%。對利率敏感的美國2年期公債殖利率略微上升至4.469%。兩者仍呈現「倒掛」的現象。

Federated Hermes首席股票策略師Phil Orlando指出，「股市被高估」，理由是經濟趨緩、企業成本上升、利潤下降，「投資人尚未恍然大悟這會對全年帶來何種影響」，在通常會陷入困頓的時間點，已出現不妙的徵兆。

周二稍早，明尼亞波利斯聯準銀總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，強勁的1月就業數據顯示，Fed需要繼續升息。他仍認為，利率需提高到5.4%左右才能遏制通膨。

美股周二由科技類股領漲，能源類股也表現不錯，因國際油價上漲。

個股方面，Bed Bath & Beyond（BBBY）暴跌49%，此前這家陷入困境的公司達成了一項出售額外股權的協議，稀釋了現有股東的股權。

加熱和空調設備製造商Carrier Global公布上季獲利下滑，拖累該公司下跌3.8%。化工巨頭杜邦公司（DuPont）公布的經調整獲利優於預期，激勵該公司上漲7.5%。

科技巨頭由Google母公司字母（Alphabet）、微軟領漲，漲幅都超過4％。蘋果漲1.9%、特斯拉漲1.1%，亞馬遜則幾乎持平。