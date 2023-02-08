Fed官員放鷹：繼續升息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Fed主席鮑爾發表最新談話前夕，明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（左）表示，美國1月強勁的就業報告強化聯準會繼續升息的必要性；亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克也傳達類似訊息。（路透）
Fed主席鮑爾發表最新談話前夕，明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（左）表示，美國1月強勁的就業報告強化聯準會繼續升息的必要性；亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克也傳達類似訊息。（路透）

聯準會（Fed）主席鮑爾發表最新談話前夕，Fed官員續放鷹，認為這波利率頂點可能高於去年底預測。明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，美國1月強勁的就業報告強化聯準會（Fed）繼續升息的必要性；亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克也傳達出類似的訊息。

Fed主席鮑爾預定美東時間7日中午左右（台灣8日凌晨）在華盛頓經濟俱樂部接受凱雷集團（Carlyle）共同創辦人魯賓斯坦訪問。在美國熱得發燙的元月就業數據發布之後，鮑爾有機會強化他對抗通膨決心的訊息。

明尼亞波利斯聯準銀總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）7日接受CNBC訪問時表示，「目前我的預測仍在5.4%左右」，這裡是指他對利率水準要多高才能遏制通膨的預測，「如果今天我一定得選個數字，我會選擇我去年12月的數字。」卡斯哈里近來已成聯準會大鷹派，且今年擁有決策投票權。

卡斯哈里說，「我對1月的非農新增就業人數這麼高感到驚訝，顯然到目前為止，我們在勞動市場上還沒有見到緊縮政策的影響」，「有一些證據表明正在產生一些影響，但到目前為止，影響相當平淡。我尚未看到任何會降低我的利率路徑的證據。」

波斯提克（Raphael Bostic）6日接受彭博新聞訪問則表示，如果經濟表現持續強過預期，「表示我們必須多做點工作，或許意味著升息會超過我目前的預期」。他重申自己的基本假設仍然是利率最高達到5.1％，與Fed官員去年12月預測中值一致，然後利率到2024年都會保持不變。他表示，升息頂點拉高，可能的走法是除了兩次升息外，再多一次1碼的升息，他也不排除進行一次升息2碼的可能性。

美國1月新增非農就業51.7萬人，失業率降至3.4％，為1969年5月以來最低。

今年沒有表決權的波斯提克表示，官員需要了解一下就業報告本身是否「異常」，如果是這種情況，他「傾向於仔細研究」；「如果我們看到本季或下一季出現比現在預期更強的表現，我不會感到意外。」他強調自己專注於觀察「供需之間的失衡」，因為需求太多會導致通膨上升。

他表示，「對我們來說，首要任務是讓通膨重新得到控制，我會盡力這樣做。」他說，即使暫停升息，必要時Fed仍可能進一步提高利率。

他預料今年通膨率將處於3%到4%區間的低位，仍遠高於Fed 2％的目標，這就需要在更長期內保持較高的利率水準。

升息 Fed

延伸閱讀

熱錢落跑！台幣貶破30元大關 匯銀指「這數據」比鮑爾談話影響更大

2/7【早晨財經速解讀】崩!台積電跌3% ADR戴爾裁6600人 企業獲利衰退難避免?

台積電ADR大跌3% 較台北交易溢價4.7%

美股收低 就業意外強勁後投資人擔心鮑爾今天談話轉鷹

相關新聞

Fed官員放鷹：繼續升息

聯準會（Fed）主席鮑爾發表最新談話前夕，Fed官員續放鷹，認為這波利率頂點可能高於去年底預測。明尼亞波利斯聯邦準備銀行...

美房市早春 房貸利率回檔

美國房貸利率從高檔回降，已使房市出現早春信號。30年期平均房貸利率已由去年11月時的7%以上，回降整整1個百分點，主因聯...

任天堂逆風 下修獲利展望

日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）下修本年度獲利及營收展望，連Switch遊戲機的年度銷售目標也從1,900萬組降至...

軟銀上季大賠59億美元

軟銀集團（SoftBank）旗下的投資基金願景基金連續第四季虧損，拖累集團整體虧損擴大，反觀軟銀旗下英國晶片設計商安謀（...

澳洲基準利率 攀十年高點

澳洲央行宣布升息1碼，把基準利率調高至十年高點，同時重申決心要讓30年來最嚴重的通膨降溫，暗示將繼續升息。

土國強震衝擊 油價走高

土耳其遭強震侵襲，至今已造成逾5,000人罹難，同時也導致土耳其一處石油出口碼頭停擺，國際油價7日在紐約早盤連續第二天上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦