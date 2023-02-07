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美對陸半導體出口管制 德企虧損慘重

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蔡司集團。歐新社
蔡司集團。歐新社

集微網消息，不久前日本和荷蘭已經與美國達成協議，將開始限制向中國出口先進製程晶片製造設備，這不僅影響美日荷三國，還間接影響到包括德國在內的其他國家。德媒《青年世界報》表示，這直接影響到蔡司集團（Carl Zeiss AG）和創浦集團（TRUMPF）兩家德國公司。

蔡司為ASML光刻機提供高科技反射鏡，創浦則提供激光技術。蔡司和創浦提供的設備價值合計佔ASML EUV光刻機附加值的2/5左右。在蔡司的年營業額（75億歐元）中，有23億歐元來自半導體業務。一台EUV機器高達1.6億美元左右，一台DUV光刻機價格要8000萬美元。

消息稱，如果未來ASML的銷量因在中國的業務收縮而減少，那麽蔡司和創浦也會受到影響。此外英飛淩是德國最大的半導體製造商，中國業務佔38％的銷售額，而該製造商可能會受到美國晶片行業制裁的影響。

德國《商報》上周報導稱，“晶片戰”也影響其他國家，例如德國和荷蘭等歐盟國家。德國企業會損失慘重，如福斯、巴斯夫（BASF）和博世（BOSCH），這些公司已在中國投入巨資。

不久前德國矽晶圓製造商世創（Siltronic）表示，目前客戶對其矽晶圓的需求仍然強勁，但終端市場的放緩可能會拖累2023年業績。

德國 半導體 美中關係

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