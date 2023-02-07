泰國疫後湧入遊客 觀光業大缺工

泰國觀光業缺工嚴重。隨著疫情鬆綁後，去年前往泰國的外國觀光客人數一路成長，一度超過千萬人。不過，當地觀光業協會卻表示，包括觀光勝地清邁在內的旅館從業人員長期不足，缺口將近一萬人，恐怕會為當地觀光業發展帶來負面衝擊。

服務人員嚴重不足

據《The Thaiger》報導，泰國勞動部指出，包括普吉島、清邁與春武里府等觀光勝地，缺工問題相當嚴重，不足人數最多高達1.7萬人，清邁員工短缺人數則為9,000人。泰國飯店協會顧問克里斯達表示，「越多的遊客情況就越糟，觀光業沒有足夠的人力來服務客人，從服務生到酒店經理都缺人。」

2019年，到泰國旅遊的外國遊客來到4,000萬人，但受疫情衝擊，隔年大幅下降至670萬人，2021年更只剩下42萬多人，等到泰國重新開放國門後，去年下半人數已重新站回1,100萬人。

疫情期間返鄉務農

泰國國立發展管理學院指出，目前泰國觀光業390萬名從業人員受到觀光客減少衝擊甚大，政府數據指出，在疫情之前，當時觀光業從業人數還有770萬人，如今被資遣的人有6成返鄉務農，2成轉往其他行業覓職，2成則自行創業。

泰國旅遊協會樂觀預估，今年抵泰的外籍遊客將會來到3,000萬人，但觀光業仍面對成本上升讓飯店越難獲利等挑戰。該協會會長詹南斯里曼指出，「大型連鎖飯店可以提供更高的薪水來充實員工陣容，但中小型業者仍有流動資金問題，更難花錢吸引新的員工。」

盼中國客帶動觀光

據《新華社》報導，泰國曼谷自疫情以來首度迎來20名中國旅遊團，這也是中國恢復團客出國旅遊來，首次開放的20個國家中，包括泰國、俄羅斯與紐西蘭在內。

2022年，泰國迎來1,115萬名國外遊客，而在2019年高峰的4,000萬名遊客中，中國遊客就佔總人數4分之1以上。泰國觀光局育他薩指出，泰國觀光業收入佔GDP 5分之1以上，今年至少會有700萬名中國遊客到泰國旅遊。

泰國央行在上個月也指出，隨著中國遊客開始出國旅遊，當地觀光業將更快速復甦，中國遊客為泰國觀光業帶來的復甦與私人消費，也將促進當地經濟成長。

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