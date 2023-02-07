電動車供不應求 澳民眾籲自產電池

淨零碳排趨勢發威，澳洲電動車數量幾乎翻倍！數據指出，澳洲2022年電動車總數從44000輛增加到83000輛，更預計今年數字將會超過10萬輛。但目前充電樁不足、電動車供不應求等問題仍持續發酵。澳洲民眾陳情表示，希望國內能加速生產鋰電池與電動載具。

電動車供不應求

《衛報》報導，根據澳洲電動車委員會研究指出，澳洲路上的電動車數目於2022年幾乎翻倍，從44000輛爆增到83000輛，79%為純電動車、21%為油電混合車。

其中，特斯拉Model 3 為該國2022年銷量最好的車型，總共售出10877輛，Model Y緊追其後，共售出8717輛。同時，電動車市場也隨著地區銷量有所變化，如澳洲首都地區的銷量最高，2022年所有新車中有10%都是電動車，遠高於2021年的5%。

《衛報》報導，但隨著電動車數目不斷增加，大量駕駛在暑假期間於公共充電樁前大排長龍，也浮現基礎建設不足的問題。該研究呼籲，澳洲政府應該計算「合理的間距」在偏遠地區架設充電樁，以便長途旅程的司機充電。

籲調降電動車價格

電動車委員會執行長賈法里表示，預計澳洲電動車數量今年將會超過10萬輛，電動載具增長速度只會增加，不會減緩。然而，他指出，「目前需求遠遠超過供給量，許多澳洲人正排隊等著買電動車」。

他強調，隨著淨零碳排的風潮，電動車愈來愈受到歡迎，而且電動車普及也有助澳洲擺脫「對國外化石燃料的依賴」，政府也持續祭出改革政策。

該委員會近日也公布440份給澳洲政府的電動車戰略意見書，民眾普遍支持調降電動車的價格。此外，有人呼籲，加速打造澳洲國內應自行生產鋰電池，加速電動載具的生產，少部分民眾更支持，要在2030年前停止販售燃油氣車。

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