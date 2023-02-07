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企業營收展望好轉 將為新興亞股漲勢添柴火

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
新興亞洲企業的營收前景快速改善，正成為當地股市的好兆頭。美聯社
新興亞洲企業的營收前景快速改善，正成為當地股市的好兆頭。美聯社

彭博資訊報導，儘管全球經濟展望晦暗不明，新興亞洲企業的營收前景快速改善，正成為當地股市的好兆頭。

分析師預估，MSCI新興市場指數今年的營收將成長5.3%，由中國大陸的9.1%成長率、及印度的7.1%增幅引領走高。相較下，標普500指數企業今年營收預估僅會小幅增加0.7%，道瓊歐洲Stoxx 600指數企業更看減0.5%。

彭博資訊彙編的數據顯示，上周流入新興市場股債指數型基金（ETF）連續第18周走高，3日止當周共吸金15.1億美元，今年來總流入額已達到128億美元。其中，中國大陸ETF上周吸金額最高，增加37.6%到7.216億美元，台灣ETF居次，流入額成長14.2%至1.454億美元。

彭博策略師指出，隨著新興亞洲各國重啟經濟，新興市場的營收展望好轉，比上季獲利表現更能看出消費者支出復甦。中國大陸需求改善的外溢效應、加上亞洲企業都正在撙節開支、審慎投資，都將能支撐新興亞洲企業的營收成長，從而可能帶動獲利。

策略師認為，製造業數據好轉顯示，新興亞洲地區的展望正快速好轉，服務業可望因經濟重啟而進一步受惠。Invesco全球市場策略師木下智夫指出，愈來愈多東南亞和印度旅客都在出國旅遊，但人數仍只有2019年高峰水準的60%，暗示還有進一步增加的空間，也應能成為亞股的利多

同時，美國經濟衰退的憂慮已在過去幾個月略為消退，軟著陸的預期升高，歐洲的暖冬和能源價格下跌也正在提振信心。雖然美歐經濟能否躲過衰退仍待觀察，但景氣好轉也可能是亞洲的利多。

野村策略師團隊指出，美國經濟軟著陸機率升高、美國聯準會（Fed）上周轉鴿，應是亞股投資人樂見的消息，特別是科技硬體與晶片類股等對易受外部景氣牽動的類股。

經濟衰退 指數 新興市場

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