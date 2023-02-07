菲律賓通膨意外攀抵14年新高 央行下周料將升息至少1碼

菲律賓1月通膨率意外攀抵14年新高，不僅高於市場預估，也超乎央行的預測，核心通膨率也衝上20多年高點，加重貨幣當局持續升息的壓力。不過，在聯準會（Fed）官員鷹派談話的影響下，菲律賓披索匯率7日盤中仍重貶0.5%。

菲律賓統計局7日公布，1月消費者物價指數（CPI）比去年同期上漲8.7%，比去年12月的8.1%升幅加速攀升至2008年11月以來最高，也高於經濟學家的7.6%。相較下，菲律賓央行曾預測通膨率將介於7.5%～8.3%。

不計食品和燃料項目的核心CPI，上月也攀收到7.4%，是20多年新高，而且在CPI的13大類中，有九類的物價年生率都高於央行的4%區間上限，暗示物價壓力依然廣泛。

菲律賓央行總裁Felipe Medalla上月曾暗示，可能在本季終結這輪緊縮循環，但1月通膨率高於預期，可能促使央行延後結束的時間點。

菲律賓央行將在16日召開決策會議，目前的基準利率為5.5%。Felipe Medalla上周末說，央行本月開會時將聚焦於通膨預期。

ING經濟學家馬帕指出，基於1月通膨升速快於預期，菲律賓央行幾乎篤定會升息至少1碼，2碼也有可能。彭博資訊經濟學家也認為，菲國央行16日開會時的唯一問題，是會升息1碼、還是2碼。

菲律賓國家經濟與發展局預期，央行去年5月來累計升息3.5個百分點的影響，將在今年顯現，政府也正在推行冷卻物價成長的措施，通膨將在年趨緩。