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日本名目薪資因獎金大增出現近26年最大增幅 日圓走強

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本12月名目薪資以1997年以來最快速度上漲，反映冬季獎金增加不少。路透
日本12月名目薪資以1997年以來最快速度上漲，反映冬季獎金增加不少。路透

日本12月名目薪資以1997年以來最快速度上漲，實質薪資則出現九個月來首見增幅，因為發放的冬季獎金增加了。

日本厚生勞動省7日發布數據顯示，12月日本就業人口名目薪資較上年同期增加4.8％，遠超過經濟專家原估的2.5％。實質薪資增加0.1%，是去年3月來首見增幅。

鑒於薪資水準與日本央行政策調整的可能性息息相關，薪資意外大幅成長可能引發市場預期新任總裁上任後調整或退出刺激計畫的押注。

NLI基礎研究所資深經濟研究員上野剛志說：「名目薪資上揚是一正向發展，不僅獎金增加了，例常薪資也上揚。若薪資維持增幅，會讓日銀縮減貨幣政策刺激措施更輕鬆一些。」

不過，農林中央金庫首席經濟研究員南武志說：「實質薪資到1月仍可能再度下滑，物價上漲顯然已抑制11月來的消費，整體消費持續溫吞。」

日圓兌美元周二升值0.2%至132.34，初步來看，投資人不願過度解讀單月數據。

另外，總務省公布12月家庭支出較上年同期下滑1.3%，經濟專家原估會下滑0.2%。

薪資 日本央行

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