Fed波斯提克：美國最終利率頂點可能高於點狀圖預測
亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克表示，美國1月強勁的就業報告強化聯準會（Fed）最終將利率升到比預期更高的可能性。
Bostic周一接受彭博新聞訪問表示，如果經濟表現持續強過預期，「可能表示我們必須多做點工作，或許意味著升息會超過我目前所預計的」。
Bostic重申，他的基本假設仍然是利率最高達到5.1％，與Fed官員去年12月預測中值一致 ，然後利率直到2024年都會保持不變。他表示，升息頂點拉高，可能的走法是除了兩次升息外，再多一次1碼（0.25個百分點）的升息，他也不排除進行一次升息2碼（0.5個百分點）的可能性。
美國1月新增非農就業51.7萬人，失業率降至3.4％，為1969年5月以來最低。
今年在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）沒有表決權的波斯提克表示，官員需要了解就業報告本身是否「異常」，如果是這種情況，他「傾向於仔細研究」。
波斯提克表示，如果有必要，FOMC也可能考慮再次升息2碼，但這不是他的預期。
波斯提克說：「如果我們看到本季或下一季出現比現在預期更強的表現，我不會感到意外。」他強調自己專注於觀察「供需之間的失衡」，因為需求太多會導致通膨上升。
他表示，「對我們來說，首要任務是讓通膨重新得到控制，我會盡力這樣做。」他說，即使暫停升息，必要時Fed也可能進一步提高利率。
他預料今年通膨率將處於3%到4%區間的低位，仍遠高於Fed 2％的目標，這就需要在更長期內保持較高的利率水準。
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