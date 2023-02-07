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美元連三日勁升2.4% 日圓走貶 市場調整Fed升息路徑

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元周一連三日勁升，漲幅高達2.4% 。路透
美元周一連三日勁升，漲幅高達2.4% 。路透

美國公債殖利率上升和美中局勢緊張之際，美元周一連三日勁升，漲幅高達2.4% 。而日圓在日本央行新任總裁上任之前繼續受壓。

美元指數（DXY）漲0.7％至103.621。隨著債券殖利率上升和日圓賣盤，美元兌日圓一度上漲1.3％，至132.90。

美國10年期公債殖利率上漲10個基點，至3.631％，繼周五強勁的就業報告發布後進一步走高。策略師重新調整聯準會（Fed）升息預期。

Monex USA交易副總裁John Doyle說：「周五的NFP(非農就業)數據鞏固了再次升息25個基點的可能性，並降低了年底最終降息的可能性，導致股市下跌，美元急升。」

有報導說，日本政府已就接替黑田東彥擔任日本央行總裁一事，與副總裁雨宮正佳接觸。隨著日本通膨率上升，三菱日聯分析師認為，日本央行政策未來幾個月將會調整，包括提高公債殖利率上限。

美元空頭回補和止損賣盤推動歐元兌美元一度下跌0.8％，至1.0710，之後回穩。

英鎊兌美元下跌0.3％，至1.2077。英國央行決策者Catherine Mann認為央行必須「保持路線不變」並繼續升息。

日本央行 美國 聯準會

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