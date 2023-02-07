西方制裁俄國 將致能源短缺

沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲警告，西方國家擴大制裁俄羅斯煉石油產品出口，加上能源業投資不足，可能導致全球能源供給短缺。

歐盟上周末已經開始對俄羅斯柴油等煉油品出口實施制裁，其他西方國家也採取俄羅斯油品限價措施，以進一步壓制俄羅斯石油收入。

阿布都阿濟茲在利雅得召開的石油業會議上表示，「所有所謂的制裁，禁運，加上投資不足，只會造成一項結果，就是各種能源在最需要時出現供給短缺」。

他在發言中並未提到俄羅斯。他表示，沙國正致力於對烏克蘭供應液化石油氣（LPG），供烏克蘭民眾烹飪及取暖用。他強調，油國組織與夥伴國（OPEC+）是負責任的集團，石油政策只關心石油及能源市場，不會介入政治問題。

他並表示，他對於增產石油仍持審慎態度。OPEC+去年11月決定日產量減少200萬桶，並將此一產量水準維持到2023年底，以支撐國際油價。OPEC+小組會議上周為這項決議背書。

另外俄羅斯石油公司執行長謝欽6日表示，俄羅斯願意以「市場價格」來供應印度所需的石油。俄羅斯目前已是印度最大的石油供應國。印度從俄羅斯進口石油數量大幅增加，其中部分原油煉製成石油產品後轉銷歐洲，用來規避歐洲對俄國油品的管制。