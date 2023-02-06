美股道瓊早盤跌逾100點 市場聚焦企業財報和鮑爾談話

美股三大指數6日早盤齊跌，道瓊工業指數跌逾100點，市場正等待企業陸續發布最新財報，和聚焦美國聯準會（Fed）主席鮑爾即將發表的重要談話，以評估Fed未來的升息路徑。

道瓊工業指數早盤跌0.4%，或跌134.8點，標普500指數跌0.6%，那斯達克指數跌0.76%，費城半導體指數跌1.32%，台積電ADR跌2.9%。

包括迪士尼和百事公司（Pepsi）在內，有許多美國企業將在本周陸續公布財報。泰森食品（Tyson）、動視暴雪（Activision Blizzard）以及柴油引擎製造商康明斯（Cummins）將在6日公布財報。

投資人也將關注其他數據，例如截至4日為止的上周初領失業救濟金人數，和密西根大學消費者信心調查，以評估美國經濟的實力。一些Fed官員將在本周發表談話，而Fed主席鮑爾預計美東時間7日發表演說。