ChatGPT被譽為最強內容生成器 竟被《彭博》記者一個問題難倒

被視為可以接手人類大量文書工作﹑甚至可以自行創作的AI聊天機械人ChatGPT，竟然被《彭博》記者的一個問題難倒。這條價值連城的問題是什麼？原來《彭博》向ChatGPT問及「能否設計一款表現跑贏美股的交易所買賣基金（ETF）？」。

《彭博》記者早前測試ChatGPT的最大效能，向其問及「能否設計一款表現跑贏美股的ETF」，可是面對這條投資問題ChatGPT竟無法提供答案。

報導指出對於「能否設計一款表現跑贏美股的ETF」這道問題，ChatGPT指出股市難以預測，股價往績並不可以反映將來表現，又明言無法設計出高回報ETF。

《彭博》亦發現近年美股的人工智能ETF都以短線類投資，或在升市中賺錢。可是將投資年期延長至3到5年時，便不能證明人工智能ETF有能力跑贏QQQ及VOO。

延伸閱讀：

ChatGPT揭開科企AI戰幔：殺死黃頁一樣摧毀Google？

ChatGPT突成投資熱點 微軟Bing引入應用 反擊Google壟斷地位

文章授權轉載自《香港01》