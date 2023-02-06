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ChatGPT被譽為最強內容生成器 竟被《彭博》記者一個問題難倒
被視為可以接手人類大量文書工作﹑甚至可以自行創作的AI聊天機械人ChatGPT，竟然被《彭博》記者的一個問題難倒。這條價值連城的問題是什麼？原來《彭博》向ChatGPT問及「能否設計一款表現跑贏美股的交易所買賣基金（ETF）？」。
《彭博》記者早前測試ChatGPT的最大效能，向其問及「能否設計一款表現跑贏美股的ETF」，可是面對這條投資問題ChatGPT竟無法提供答案。
報導指出對於「能否設計一款表現跑贏美股的ETF」這道問題，ChatGPT指出股市難以預測，股價往績並不可以反映將來表現，又明言無法設計出高回報ETF。
《彭博》亦發現近年美股的人工智能ETF都以短線類投資，或在升市中賺錢。可是將投資年期延長至3到5年時，便不能證明人工智能ETF有能力跑贏QQQ及VOO。
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文章授權轉載自《香港01》
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