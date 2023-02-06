為美維護霸權而埋單？中韓半導體貿易關係開始緊張

集微網消息，據《南華早報》分析師表示，隨著美國越來越強勢地將中國排擠到全球科技供應鏈之外，中國和韓國之間原本緊密的半導體貿易關係正面臨壓力；另一方面，美國的科技政策將讓韓國晶片巨頭感到壓迫。「韓國別無選擇，只能加入美國對華晶片限制」，韓國慶熙大學中國研究教授Choo Jae-woo再次強調了這點。

中韓脫鉤可能將日益顯著

韓國對加入美國對中限制聯盟的態度曖昧，但是確實對美國的科技霸淩手段心存忌憚。儘管韓國尚未加入美國領導的晶片四方聯盟（Chip 4），這是美國與盟友們共同發起的一項旨在削弱中國在晶片供應鏈中作用的倡議。此外，韓國也沒有效倣日本和荷蘭限制向中國出口晶片製造技術。但如今中國和韓國之間穩健的存儲晶片貿易正顯示出破裂的跡象。

韓國工業經濟與貿易研究所高級研究員 Kim Yang-paeng 表示：如果美國對在中國開展業務的韓國公司實施制裁，韓國公司是沒有什麽辦法的。報導指出，所有晶片製造商都使用美國的核心技術，包括韓國的晶片製造商。

隨著這些年中國推動晶片自給自足，韓國與中國之間的半導體貿易關係發生劇變。中國減少了部分韓國產品的進口，導致韓國出現貿易逆差。根據中國海關數據顯示，中國集成電路進口在2022年迎來18年來首次下降，降幅達15.3%，與往年兩位數增長形成鮮明對比；根據韓國海關數據，雖然韓國的總出口在2022年增長了6.1%，達到歷史新高，但對其最大貿易夥伴中國的出口卻下降了4.4%。

韓國晶片製造商巨頭也發現在中國擴大業務的阻礙，三星電子和SK海力士因為美國，已經切斷了提供中國先進晶片製造設備的渠道。

《南華早報》分析師預測，這些中韓脫鉤的早期跡象可能會在2023年變得更加突出。鋻於美國是韓國的主要軍事盟友，韓國別無選擇，只能在晶片貿易和投資政策上與美國保持步調一致。美國政府去年10月加強對中國先進晶片設計和製造技術的出口管制後，韓國晶片製造商不得不申請一年的寬限期，以繼續為其在中國大陸的現有設施進口必要的設備。

2月1日，經過大半年的協商、施壓後，荷蘭終於加入美國對中國的晶片戰，生產晶片必要的設備光刻機將採更嚴格的管制。

美國想讓全球為其維護霸權而埋單，鋻於此，韓國外國語大學中國研究教授 Kang Jun-young預測，美國的半導體出口管制將通過減少中國工廠的產量來損害三星和 SK 海力士等韓國晶片製造商的中國業務。Kang 說，這些韓企跨國工廠高達50%的生產是為中國客戶提供的，如果韓國公司無法將某些材料、零件和設備進口到中國，他們將別無選擇，只能減產。

「如果美國繼續對中國的半導體業務設置障礙，韓國公司唯一的解決辦法就是在美國投資和生產晶片」。Kang 說，他認為韓國需要適當的多元化戰略。

SK 海力士拒絕就美日荷協議發表評論，三星電子未回復置評請求的電子郵件。

科技韓企的中國業務受挫

三星電子在中國擁有兩家晶片廠，分別位於西安和蘇州。西安工廠於2014年開始運營，是該公司第一家海外存儲晶片工廠，雇用了約三千名工人。據新華社報導，這家工廠佔三星NAND閃存總產量的40%，估計已生產價值約1000億元人民幣的晶片。三星的蘇州工廠負責組裝和封裝。

SK 海力士在中國擁有三個工廠，兩個 DRAM 和 NAND 閃存晶片的晶圓廠，以及一個位於西南部城市重慶的封裝廠。無錫晶圓廠約佔該公司 DRAM 總產量的一半，據無錫當地媒體報導，當地政府非常看重SK 海力士的工廠，修建了韓國學校和超市。大連晶圓廠是在2020年從英特爾手中收購的，這座工廠承擔著SK 海力士 NAND 閃存產量的四分之一。

與台積電、英特爾等大多數晶片製造商一樣，三星和SK 海力士最近因消費者需求疲軟引發的晶片過剩而受到傷害。第四季度，三星半導體業務的營業利潤同比下降97%至2700億韓元，而SK海力士更是歷盡十年來的季度首虧。

「韓國別無選擇，只能加入晶片管制」，韓國慶熙大學中國研究教授 Choo Jae-woo 再次強調了這點。否則，韓國半導體行業將難以生存。