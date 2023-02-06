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蘋果增加對台灣供應鏈訂單 降低對大陸依賴

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據科技媒體9to5Mac日前報導分析，蘋果正在增加對台灣供應鏈廠商訂單，降低對中國大陸供應鏈的依賴，這種趨勢已經有了具體跡象並越來越明朗。 路透社
據科技媒體9to5Mac日前報導分析，蘋果正在增加對台灣供應鏈廠商訂單，降低對中國大陸供應鏈的依賴，這種趨勢已經有了具體跡象並越來越明朗。 路透社

集微網消息，據科技媒體9to5Mac日前報導分析，蘋果正在增加對台灣供應鏈廠商訂單，降低對中國大陸供應鏈的依賴，這種趨勢已經有了具體跡象並越來越明朗。

2月3日，天風國際證券分析師郭明錤在推特上發佈調查指出，台灣先進光成為蘋果平板電腦iPad新鏡頭供應商，預估今年下半年開始供貨iPad所需4P鏡頭，而先進光目前是蘋果Mac電腦最大鏡頭供應商。郭明錤分析，先進光有機會依循中國大陸舜宇光學在蘋果鏡頭供應鏈的成長模式，未來有機會取得iPhone訂單。

對於此，9to5Mac專欄記者撰文分析，長期來看，蘋果有意通過增加對台灣供應鏈的訂單，降低對中國大陸供應鏈的依賴，且蘋果正逐步地將供應鏈產線轉移至中國大陸以外其他國家/地區。

蘋果CEO庫克曾在財報會中指出，印度將成為蘋果的主要焦點。日經亞洲也報導稱，蘋果正希望將印度作為替代中國大陸的生產基地和增長來源。

蘋果供應商之一捷普在印度據點傳出將為蘋果耳機AirPods生產零組件，此外CNBC先前也報導蘋果有意在印度生產iPad產品，加上郭明錤先前也指出蘋果已將部分Apple Watch產線移往越南，這些都意味蘋果轉移供應鏈產線至中國大陸以外。

不過9to5Mac指出，蘋果不可能切斷對中國大陸的完全依賴，只是考量過去兩年許多供應鏈廠商受到中國大陸疫情封控影響，會規劃分散供應鏈，是有根據且將更明朗。

印度 越南 蘋果

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