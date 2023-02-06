整理包/一顆氣球攪動美中關係 一文掌握事件始末和細節

在美國上空盤旋數日的一顆中國大陸氣球，疑似用於偵察，日前遭美國國防部派遣的戰機擊落，但事件餘波仍在發酵，關係本就不睦的美中兩國之間又增添更多猜忌和不安因素。

1.什麼是間諜氣球？

這種氣球用於軍事偵察已久，早在美國內戰就出現，一戰開始普及，冷戰密集使用。隨著無人機和衛星興起，間諜氣球的運用減少，但許多國家仍在用。

現代的間諜氣球，以美國為例，可以取得圖像、攔截通訊，也可以擴大行動網路服務、無人機和其他軍事設備觸及的範圍。一名拜登政府官員表示，這顆被擊落的中國氣球有小型馬達和螺旋槳，有別於一般無法操縱的氣球。

2.我們對這顆被擊落的氣球知道什麼？

美國國防部官員表示，這顆氣球可承受相當於幾部大客車重量。1月28日，氣球首次飛入美國領空，後來飄向阿拉斯加州北部，30日來到加拿大西北領空，31日又飄回美國，到愛達荷州北部。

拜登政府2月2日披露了這顆氣球，一度盤旋在蒙大拿州上空，該地相當敏感，因為是美國空軍第341飛彈聯隊及其民兵III洲際彈道飛彈的駐地。

中國大陸外交部發言人3日否認該氣球的監視用途，還說這個無人飛艇是用於氣象等科研目的，受西風帶影響，自身控制能力有限，才嚴重偏離預定航線，「無意侵犯任何主權國家的領土領空」。

3.這顆氣球是如何被擊落？

美國4日派遣一架F-22戰機在南卡州外海發射一枚Aim-9X響尾蛇飛彈，擊落這顆氣球。其實拜登政府早在1日就批准擊落氣球，惟擔心危及地面人員而遲未行動，這意味著只有等到氣球飛到水域上方時才能展開行動。政府官員表示，這種物體若爆炸可能波及範圍很大。事實上，當氣球被擊中，殘骸分布範圍達半徑7英里。

4.這顆氣球構成安全威脅嗎？

目前尚不清楚這顆氣球的確切功能。美國官員斷言，這顆氣球蒐集有意義情報的能力有限，並不超過中國透過衛星收集數據的現有能力。但拜登政府告訴彭博，他們相信這顆氣球可以從與衛星不同的角度拍攝軍事設施圖像，具有別的優勢。這類氣球可以出其不意的部署，讓美國沒有足夠時間來隱蔽希望保密的資產，而且氣球通常配備的紅外線感測器所提供的訊息也不同於衛星。

美國國防部指出，他們有辦法立即採取措施，避免被氣球蒐集敏感情報，以削弱北京當局獲得的情報價值。美方還說，已經了解了這類設備的技術細節及監視能力，在從海上回收氣球殘骸後，可以更快掌握這顆氣球的資訊。

5.為何中國大陸現在要放氣球？

中國大陸幾十年來一直抱怨美國在其疆域附近使用船隻和飛機實施監控，且雙方有幾次還因此爆發對峙。根據美國國防部，在川普任內，北京政府至少三次讓間諜氣球短暫飛到美國本土，拜登剛上任時也有一次。

但目前尚不清楚為何這顆氣球飛到美國領空，以前從未觀測到這類氣球在美國上空飛這麼久。

此外，美國說還發現一顆來自中國大陸的氣球在中南美洲移動。過去幾年，在東亞、南亞、歐洲等五個大陸的國家，都曾發現中國氣球的蹤跡。

6. 美國反應為何？

美國國務院3日就因間諜氣球飄越美國領空一事，取消國務卿布林肯原定5日訪問北京的行程。布林肯說：「中國向美國本土放監視氣球的決定，既不可接受，也不負責任，這是問題所在，它破壞了此行的目的。」

中方呼籲有關單位冷靜處理此事。中央外事工作委員會辦公室主任王毅3日應約和布林肯通電話，盼美方不要誤會。但是中國外交部4日又發布了措辭嚴厲的聲明，抗議美國擊落氣球的行為。