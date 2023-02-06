本周開盤前 五件國際事不可不知

美股上周在連漲多日後，上周五收黑，因美國非農就業報告顯示勞動市場意外強勁，再度引發聯準會（Fed）升息更高更久的顧慮；台積電ADR上周五跌2.1%，隨費城半導體指數下跌。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

間諜氣球風波 美中緊張升溫

美國戰鬥機上周六（4日）在南卡羅來納州外海上空擊落了被指對美國本土實施間諜活動的中國大陸氣球，北京當局稱美方「明顯反應過度」，而美國國務院早在3日就因大陸間諜氣球飄越美國領空一事，取消國務卿布林肯原定5日訪問中國大陸的行程。兩國關係再次陷入緊張。

日經報導日銀副總裁雨宮正佳可能接任日銀總裁 日圓走貶

日銀總裁黑田東彥將在4月8日卸任。如今日經引述知情人士透露，日本政府已和繼任人選之一的雨宮正佳商量，擔任日銀總裁一事，市場認為他上任後可能延續目前的超寬鬆貨幣政策，使日圓兌美元匯價6日盤初一度重貶1%至132.50日圓左右，寫1月12日以來最低，稍後貶值幅度收斂。

共同社：日本準備限制晶片製造商的出口

據共同社周六報導，日本政府正在起草對先進半導體製造設備實施出口限制的計畫，此舉反映了由美國領頭的和日本與荷蘭一起限制大陸先進半導體產業發展的協議。報導說，日本政府打算在春季推出新的措施，修改有關某些產品和技術出口的法律。

美國藍籌股上季獲利下降 新冠疫情以來首見

英國金融時報報導，FactSet根據252家標普500指數成分企業已發布的上季業績，並在統整其他企業的分析師預估獲利後，預估標普500指數企業去年第4季獲利將比一年前減少5.3%，是2020年第3季以來首度下降。此外，許多大企業的上季獲利都比分析師已下修之後的預期更差，成為美股近來漲勢的隱憂。

春節假期結束 中國大陸單周新冠病毒感染相關死亡病例減半

中國大陸官方周六公布的新冠病毒感染相關死亡病例數在春節假期之後的七天內減少近一半，在1月27日至2月2日在院新冠病毒感染相關死亡病例降至3,278例，這顯示過去幾周在大陸全國範圍內的大規模感染潮可能正在減弱。