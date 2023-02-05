「元宇宙」相關專利申請 這三個國家佔數量前三名

集微網消息，韓國《亞洲日報》今（5）日報導，一項調查顯示，近10年來，美國、中國、韓國分列「元宇宙」相關專利申請數量全球前三。

南韓特許廳（專利局）稱，向韓國、美國、日本、中國、歐盟等知識財產五局（IP5）申請的「元宇宙」相關專利在近10年間（2011年至2020年）年均增長16.1%。過去五年（2016年至2020年）中，上述五國及地區提交的申請數量為4.3698萬件，較2011年至2015年的1.4983萬件增長近三倍。

從申請者的國籍來看，以2011年至2020年為準，美國最多，為1.7293萬件（35.9%），其次是中國1.4291萬件（29.7%）、南韓7808件（16.2%）；從全球申請企業排行榜來看，微軟以1437件排名居首，此後依次為IBM、三星電子。

韓國特許廳（專利局）生活用品審查部審查官表示，隨著構建虛擬世界的操作系統逐漸成熟，除遊戲、電影外，適用於製造業、金融、教育等的沉浸式內容技術積極佔領市場也導致專利申請的增加。由於與虛擬世界相關的產品和服務融入實際日常生活，該領域的技術開發也將更加活躍。