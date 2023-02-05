韓國產業部：晶片等10大製造業今年計劃100萬億韓元投資 與去年持平

集微網消息，據韓聯社報導，韓國產業通商資源部3日召開緊急經濟長官會議暨出口投資對策會議，探討並發佈關於擴大出口和投資的跨部門支援方案。

產業部指出，晶片等10大韓國製造業今年計劃進行100萬億韓元的投資，與去年持平。各行業韓企計劃投資規模分別是半導體47萬億韓元、汽車16萬億韓元、顯示器14萬億韓元、電池8萬億韓元、鋼鉄4.8萬億韓元、石油化學4萬億韓元和造船2萬億韓元。

鑑於韓國最大出口產品——晶片的價格短期下滑，預計上半年業績恐不樂觀。因經濟增速放緩和高利率，設備投資去年第四季由正轉負，出口連續4個月同比減少。貿易收支連續11個月出現逆差，上月貿易逆差為126.9億美元。但產業部預測，今年汽車、電池、造船和顯示屏的出口有望擴大，據此計劃進行相當於100萬億韓元的投資。