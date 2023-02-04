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特斯拉在美調高Model Y的價格 最多漲價1,500美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
特斯拉在美國調漲Model Y的價格。路透
特斯拉在美國調漲Model Y的價格。路透

電動車大廠特斯拉於3日晚間調漲在美國市場的Model Y休旅車售價。

根據該公司網站，Model Y長程版在美國的售價提高了1,500美元，至5萬4,990美元，性能版的售價也調高1,000美元至5萬7,990美元。

美國總統拜登政府推出的措施，使更多的跨界休旅車，符合新修改後的聯邦稅務減免資格，這項在3日晚間由財政部宣布的決策，擴大休旅車的定義，增加了可受惠於7,500美元減稅的消費者數量。

在通膨削減法案下，售價在8萬美元以下的車款可獲得減稅，特斯拉已在本月初針對旗下數款車降價，以刺激需求，並使更多車符合減稅資格。

執行長馬斯克在上周的財報會議表示，降價已導致需求激增，而特斯拉為此已稍微漲價。

美國 特斯拉 休旅車 電動車

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