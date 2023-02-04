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10.6億歐元！反壟斷案一波三折 英特爾或再面臨罰款

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英特爾。（路透）
英特爾。（路透）

據路透社報導，英特爾可能仍面臨歐盟委員會的巨額罰款。

去年1月，歐盟普通法院撤銷了歐盟委員會2009年對英特爾開出的10.6億歐元（折合約新台幣344.1億元）的罰款。

然而，根據英特爾最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的一份年度報告，歐盟委員會去年4月向歐盟最高法院歐洲法院提起了上訴。

上訴稱，歐盟普通法院的裁決並沒有推翻歐盟委員會在2009年的裁決，即英特爾賄賂廠商以阻止其競爭對手銷售產品。

英特爾表示，「歐盟委員會已經重新啟動了行政程序，根據上述行為確定對英特爾的罰款。鑑於程序狀況和這一程序的性質，我們無法對此事可能產生的潛在損失或損失範圍（如果有的話）做出合理的估計。」

該案可追溯至2000年，英特爾的競爭對手AMD控訴英特爾為使用其x86晶片的合作夥伴提供回扣，該行為違反競爭。

歐盟委員表示，當時英特爾濫用其統治性地位主要從事了兩種形式的非法行為，即忠誠折扣和直接限制。具體而言，英特爾給予戴爾、惠普、聯想和NEC四家計算機製造商特殊折扣，而條件就是這些製造商全部或幾乎全部採用其處理器。此外，英特爾還付錢給計算機製造商，使他們延遲或停止推出使用其競爭對手處理器的產品，並限制這些產品的銷售渠道。

2014年6月，歐盟普通法院駁回了英特爾的全部上訴，維持此前做出的處罰決定。法官表示，歐盟委員會相關監管部門於2009年給出的10.6億歐元的罰金相當於英特爾2008年營收的4.15%，監管部門可以酌情處以最高可達年營收10%的罰金，所以這一處罰決定並未超標

英特爾不服歐盟普通法院的裁決，於2014年及2017年先後提出了上訴。

歐盟 美國 超標 英特爾

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