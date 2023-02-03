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想跨入印度市場？印度金融大亨提點：這三項能耐不可少

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
Edelweiss集團董事長沙阿（Rashesh Shah）表示，進軍印度需要投資和耐心，且必須要有展望未來10到20年的眼界。圖片取自彭博
Edelweiss集團董事長沙阿（Rashesh Shah）表示，進軍印度需要投資和耐心，且必須要有展望未來10到20年的眼界。圖片取自彭博

各國商界對全球經濟成長引擎印度的興趣漸濃之際，印度知名金融企業家警告，印度市場環境複雜且動盪，只為準備好長征的人帶來成功。

Edelweiss集團董事長沙阿（Rashesh Shah）在孟買受訪時說：「進軍印度不是一條直路。你不能拿美國商業模式直接套用，在印度需要投資和耐心，且必須要有展望未來10到20年的眼界。」沙阿於1995年創立Edelweiss金融服務公司，這是一家規模約7.7億美元的集團。

隨著中國大陸人口下滑且高齡化，這個南亞國家可能已超越中國成為全球人口最多國家。此外，印度大盤標普BSE Sensex指數上季本益比相較於標普500指數，創下十年新高。摩根士丹利（大摩）預測，在2030年底前，印度將貢獻全球經濟擴張的五分之一。

現年59歲的沙阿說，對印度採取「雙焦點視角」很重要，長遠來看保持樂觀，但要為短期動盪做好準備。他說，印度未來將非常穩定，經濟年成長率通常介於5%至8%。通膨漲幅在預設範圍內，盧比兌美元匯率穩步貶值。

但這不代表在印度做生意會一帆風順。他指出，印度經濟仍然年輕且不斷發展，規則經常改變，迫使企業和投資人做出調整，「印度考驗每個人的耐心」。

即使沙阿縱橫印度商場多年，都仍遇上難題。2018年爆發一場信貸危機後，Edelweiss股價自同年5月以來崩跌約80％，該公司在2020年宣布，把其財富管理業務的多數股權賣給香港私募股權公司PAG。

印度 標普

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