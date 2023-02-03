各大央行見到緊縮盡頭的光亮 投資人預期提早停止升息

美、歐、英三大央行本周會議聲明及官員談話中，以不同的語調暗示很可能在今年稍晚同時暫停緊縮，使投資人大賭央行將更早停止升息，並降低對「最終」利率頂峰的預估水位，激發全球股市上漲，德國及美國公債殖利率下降。

各大央行本周都表示仍決心使信用情勢足夠緊縮，以確保通膨回降到2%目標，但已不再如去年一樣只聚焦於通膨風險。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾重申「通膨下降（disinflationary）」過程已經開始，並將升息幅度縮小到1碼。鮑爾表示，利率仍須再升；但如果經濟與通膨演變符合預期，則Fed可能只需要「兩度」升息各1碼，便達到能使通膨繼續下降所需的水準。

英格蘭銀行（Boe）在聲明中，雖表示在必要時將進一步升息，但卻拿掉了「強力的（forceful）」這個字眼；總裁貝利也表示，央行已經「看到通膨轉向的第一道信號」。

歐洲央行（ECB）可能距離暫停升息最遠。2日會議升息2碼後，總裁拉加德表示「決策委員會將維持現行路徑」，並明示3月會議將再升息2碼。她更指出，3月升息之後「並不意味利率已經到頂」。不過觀察家認為她並未直接表示將再升息，暗示緊縮立場已有所緩和。

加拿大央行上周升息1碼後，已率先表示接下來將「有條件暫停」升息，因為通膨已經轉向。

各大央行的聲明及發言，顯示央行體認到去年來的升息抗通膨行動逐漸接近尾聲；同時最新數據也顯示主要經濟體的韌性優於預期，衰退的風險下降，或只會有淺層衰退。

美國銀行（BofA）經濟學者強調，鮑爾重申「通膨下降」，意味著緊縮行動尚未傷及就業市場，而且工資升幅正在縮小；「這顯示Fed可能更加認為這種組合能持續更久，也可能覺得更有信心達成軟著陸」。

但國際貨幣基金（IMF）顧問阿德南警告，市場這種看法可能並不成熟，甚至產生反效果。他表示，金融情勢轉鬆，則「央行必須更下決心對抗通膨，並確保貨幣政策夠緊，高利率時間夠長，使通膨確定能夠重返目標」。