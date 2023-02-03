美股連日漲勢能否持續？就看今天這套數據

眾所矚目的美國1月就業報告發布在即，經濟學家預料最新數據可能顯示失業率升高、新增就業人數下滑，以及工資成長趨緩。若果真如此，將證實聯準會（Fed）抑制通膨成效持續顯現。

美國勞工部這份非農就業報告將於美東時間3日早晨8點半（台北時間3日晚上9點半）出爐。兩天前，Fed剛宣布升息1碼（0.25個百分點）。如果就業數據果如預期，市場可能解讀為勞動市場降溫可能說服Fed放鬆升息力道，應有助於維持美股上漲動能不輟。

經濟學家預測就業市場趨緩

巴隆周刊（Barron's）報導，FactSet訪調經濟學家預測，美國1月非農就業人口新增18.5萬人，比去年12月的22.3萬人減緩；失業率估為3.6%，比12月的3.5%攀升。

過去一年來，為了把數十年來最糟的通膨控制下來，Fed已提高利率八次，聯邦資金利率目標區間如今升到4.5%~4.75%。

歷經一連串密集升息後，勞動市場是否依然緊繃，已成Fed關切焦點。誠如Fed主席鮑爾1日記者會上所言，Fed正緊盯剔除居住類成本的服務通膨走勢，而勞動市場強弱將是左右那些趨勢的關鍵因素。

工資成長是否放緩是關注焦點

瑞銀財富管理策略師Brad Bernstein說：「對央行官員而言，周五（3日）的報告是下一個關鍵數據，尤其因為關係到工資成長，這仍是通膨組成中一個迄今頑強不屈的項目。隨著消費者物價指數（CPI）的許多組成項目已經翻轉過來，Fed現正聚焦勞動和工資數據。」

即使其他跡象呈現通膨日益減緩，勞動市場緊繃仍讓Fed戰戰兢兢繼續升息，並維持鷹派貨幣政策。正因利率持續走高，過去一年來，美股遭遇這股強大逆風，欲振乏力。

不過，隨著近來通膨降溫跡象日益顯著，Fed日前進一步放緩升息步調，從2碼減為1碼（0.25個百分點），是近一年來最小升幅。鮑爾1日在記者會上雖說未來會「持續升息」，並點出勞動力市場供應仍吃緊的顧慮，但也表示工資成長趨緩令人鼓舞。

經濟學家估計1月時薪可能月增0.3%，與12月相同；年增幅可能從4.6%減緩至4.3%。

不致改變Fed 3月升息展望

先鋒集團（Vanguard）資深經濟學家Andrew Patterson在研究報告中寫道：「我們將密切關注工資數據...注意焦點轉向工資，我們正等著看是否有明確證據顯示，利率走高和成長減緩，可能抵銷結構性勞動力供應問題，並且成功地把工資通膨壓到更令人安心的水準。」

投資人勢必仔細檢視1月就業報告的細節，一般預料報告中的任何數據，都不至於改變Fed將在3月繼續升息1碼的展望。

不過，現在市場正洋溢著Fed升息循環可能接近尾聲的樂觀氣氛，美股1日和2日已連續大漲，最新失業率、新增就業人數和工資數據若投市場所好，可望為這波漲勢添加柴火。