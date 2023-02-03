意法半導體去年Q4庫存周轉天數101天 Q1營收估季減5.1%

2023年會是企業殭屍聯姻盛行的一年嗎？隨著經濟衰退迫在眉睫和投資人突然不情願提供資金給不賺錢的公司，我預期資金短缺的私人新創公司、最近首次公開發行股票的科技公司，和之前成立的特殊目的收購公司（special purpose acquisition companies； SPACs），將嘗試藉由與其他新創公司合併來拯救自己。

2023-02-03 18:39