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意法半導體去年Q4庫存周轉天數101天 Q1營收估季減5.1%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

半導體產業在庫存去化階段各大廠庫存周轉天數情況備受關注，半導體大廠商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）在最新財報也更新庫存情況，去年第4季末庫存為25.8億美元，高於去年同期的19.7億美元。季末庫存周轉天數為101天，去年同期則是91天。業界認為，相關庫存情況在同業中表現尚屬控制得宜。

展望未來，該公司預期，2023年第1季公司營運目標中位數包含淨營收預計42.0億美元，較上季下滑約5.1%，上下浮動350個基點；毛利率約為48.0%，上下浮動200個基點；前瞻假設2023年第一季美元兌歐元匯率約1.06美元 = 1.00歐元，包括當前套期保值合約之影響，首季關帳日為2023年4月1日。

半導體 財報

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