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專家：歐盟俄油禁令完全失敗 5日起的新制裁也將無效

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
歐盟打算自5日起將俄國石油限價令實施範圍擴大至柴油等石油產品。路透
歐盟打算自5日起將俄國石油限價令實施範圍擴大至柴油等石油產品。路透

歐盟計畫5日起將俄國油價限制措施範圍擴大至石油產品，包括柴油跟航空燃油，但專家2日表示，迄今對俄國原油實施的制裁「完全失敗」，新的限制措施也可能被證明形同虛設。歐盟自去年12月起禁運俄國海運原油。

Sankey Research能源分析師桑基（Paul Sankey）向CNBC表示，限價措施「是由擁有金融學位的官僚們發明的，他們當中沒人真的了解石油市場。它徹底失敗了。」

他並強調，這對石油市場來說很艱難，因為俄國石油供應並未真正中斷，「他們的出口一直維持在高檔」。

桑基還說：「我從一位可靠消息人士那聽說，沙烏地阿拉伯一直在四處打聽，俄國石油怎麼還在流動。這引發了對制裁的質疑，因為它似乎沒有作用。」

歐盟 油價 俄羅斯

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