高通上季銷售年減12% 發布疲弱財測 不看好今年手耭出貨

手機晶片製造商高通（Qualcomm）上季銷售年減12%，反映出全球智慧手機市場疲軟，加上本季財測弱，股價在盤後交易下跌3%。

該公司周四公布，在截至12月25日的上季，營收降至95億美元，低於市場預期的96億美元，淨利較一年前大減34%到22億美元，每股盈餘是2.37美元，略高於分析預期的2.34美元。本季銷售還可能更差，預計落在87億到95億美元間，這意味營收大減18.5%。Refinitiv訪調的分析師先前預估營收可達95.5 億美元。

高通股價繼正常交易時段下跌1.87%到135.85美元後，盤後再摔3%。

經濟衰退的憂慮衝擊消費者需求，去年智慧手機與個人電腦的銷量同步下降。高通說，大環境和零售通路的庫存影響了業績。執行長艾蒙（Cristiano Amon）在與分析師的電話會議上表示：「隨手機行業的需求下降，現在預估通路庫存水準居高不下至少會持續到2023年上半年。」

中國大陸的防疫封控措施重創這個市場的手機出貨。根據Canalys的數據，去年智慧手機出貨量減少12%，最後一季的減幅高達18%。艾蒙說，高階主管因此對2023年3G、4G和5G手耭出貨，與2022年相比，有負面看法。

高通上季的手機營收為58億美元，較一年前減少18%。物聯網業務成長7%到17億美元。對汽車業的銷售大幅成長58%，儘管該業務的總營收占比相對較小。在廣泛的市場低迷中，汽車晶片銷售相對保持了彈性。

該公司預測市場狀況將在今年下半年改善，與其他晶片製造商的觀點相呼應。

高通全球事務負責人Alex Rogers說，美國商務部並未要求該公司停止向華為出貨，該公司擁有的出口許可證效期長達數年，在這段時間內看不到任何影響。