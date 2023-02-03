蘋果財報沒表面那麼差 五大面向可看出本季表現將好轉

蘋果上季營收出現2016年來首見的下滑，而且iPhone、Mac及可穿戴裝置事業的業績都減少，不過，蘋果財務長梅斯特里其實也有提供一些數據，暗示即便本季整體營收可能還是會比去年同期低，蘋果的本季表現仍將好轉。

CNBC報導，蘋果在新冠疫情爆發後就未提供量化的財測，但會提供所謂的「方向洞見」（directional insights）數據，讓追蹤平股的分析師能夠掌握蘋果的營運現況並且更新模型。

以下是蘋果在聲明中的展望前景：

預期本季iPhone營收的年比表現將比上季加速

蘋果上季iPhone銷售年比下滑逾8%，這段評論暗示本季的降幅可能沒有上季那麼大。蘋果主管表示，11、12月銷量下滑的原因之一，是因為中國大陸工廠實施的新冠防疫限制影響產量。

消費者有可能在去年年底購物季買不到新款手機後直接放棄，等待下一款新機，但執行長庫克在財報記者會上被分析師問到這個可能性時說，「非常難估量」。

預期本季營收表現將與上季類似

蘋果上季營收年減5.49%，而去年同期的營收為972.8億美元，以此推算，蘋果本季營收可能約為920億美元。

蘋果解釋，因為上季多了一周，因此本季營收與上季類似，代表著「本季的基本事業表現其實是比去年同期加速」，CNBC指出，這代表上季的營收是受到多了一周的提振，換句話說，就是蘋果上季業績其實更差。

此外，中國大陸工廠的新冠防疫措施仍是拖累營收的一大因素，但蘋果說，生產水準已經回到蘋果不會不自在的程度，暗示本季供應造成的拖累不會有上季那麼大。

預期本季服務事業年比將成長

服務事業是蘋果上季財報的少數亮點之一，207.7億美元的營收優於市場預期，蘋果預期，即便在數位廣告和行動遊戲等領域遭遇逆風下，服務事業仍將成長。

蘋果去年同期的服務營收為198.2億美元，因此蘋果是在暗示本季表現將高於這個數據。

預期Mac和iPad本季營收將年減二位數百分比

梅斯特里表示，箇中原因是比較基期偏高與總體經濟逆風。CNBC認為，這代表蘋果iPad這項上季成長最快的硬體事業的重大轉變，上季iPad營收年比激增近30%到94億美元。最新預期暗示這項事業將從年比成長30%，變成年比下滑超過10%。

相較下，上季Mac事業營收下滑近29%，但庫克說，部分原因是該公司直到今年1月才推出新款Mac桌上型電腦和筆電。根據蘋果的最新發言，本季Mac銷售仍可能減少至少10%，但減幅可能比上季縮小。

預期毛利率介於43.5%~44.5%

蘋果的毛利率依然遠高於疫情前水準，例如在新冠疫情爆發前的2019年12月當季，蘋果的毛利率是38.4%。梅斯特里說，這顯示蘋果整頓成本架構的努力帶來回報。

梅斯特也預估本季的營業支出將介於137億~149億美元。庫克向CNBC表示，蘋果上季的營業支出是控制在目標以下的，暗示蘋果本季也將繼續控制成本。