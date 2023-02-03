星巴克上季業績受中國大陸拖累 仍看好今年該市場復甦

受中國大陸市場疲弱的拖累，連鎖咖啡店巨擘星巴克（Starbucks）上季獲利和同店銷售都不如預期，盤後股價跌逾2%。但星巴克仍重申對大陸市場的信心，預測今年將復甦。

星巴克2日盤後公布，在止於1月1日的年度第1季，營收年增8.2%至87.1億美元，淨利增加4.8%至8.55億美元，每股盈餘（EPS）74美分，經調整後為75美分，都不如分析師預期。

星巴克上季全球同店銷售增加5%，也低於華爾街預測，原因是中國大陸造成「重大影響」。中國大陸同店銷售下滑29%，減幅甚於分析師預估的13%，拖累國際同店銷售減少13%。

星巴克執行長舒茲表示：「去年12月初，清零政策鬆綁，使中國新冠確診病例大增，當地消費者活動因而大幅減少，是所有零售業者所遇過最嚴重的新冠干擾。」

但星巴克正看到當地的營運復甦。財務長魯杰里說，大陸去年12月同店銷售銳減42%，今年1月僅減少15%。因此仍計劃在2025年底前，在大陸的展店數量從目前的6,090家增至9,000家。

魯杰里重申今年度的營運展望不變。該公司預測今年營收將成長10~12%，經調整後EPS的成長率則落在15~20%的下緣。

Edward Jones分析師亞伯勒指出：「相比原先看法，他們可能延後了認為中國復甦的時間點。近期（總經）變動起伏，某種程度上一直是個問題。美國仍維持相當強勁的表現，但中國的業績明顯不如預期。」

星巴克上季美國同店銷售成長10%，優於預期，因消費者支出更多，客流量也增加1%。消費者同期還花費破紀錄的33億美元於禮物卡。美國上季星禮程活躍會員年增15%至3,040萬人，都顯示美國人仍願意為較貴的星巴克飲品埋單。

舒茲也預告2月稍晚會宣告一件事，他說他去年夏季到義大利取經時，找到「一個會持續帶來重大改變的新類別」。他將在4月1日卸任執行長，改由納拉西姆漢（Laxman Narasimhan）掌舵。