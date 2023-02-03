美元轉強拖累油價下跌 投資人獲利了結讓金價回落

國際油價周四（2日）收跌，主因美國與工業相關的工廠訂單下滑，加上美元走強，使原油對非美國買家來說變更貴，對俄羅斯祭出的石油禁令則限制了跌幅。

工廠訂單下滑+美元走強 油價收跌

布蘭特原油4月期貨下跌0.67美元，或0.8%，報每桶82.17美元。紐約西德州原油3月期貨下跌0.53美元，或0.7%，收在每桶75.88美元。

美國商務部最新數據顯示，去年12月製成品的新訂單普遍增加，但工業設備和其他機械的訂單卻有所下滑。

Again資本公司合夥人John Kilduff指出：「這凸顯了經濟進一步趨緩，尤其在工業方面，對油價來說是個不利因素。」

Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch認為，美元指數反彈，也對油價構成了壓力。

限制油價跌幅的則是歐盟對俄羅斯成品油的禁令，將在2月5日生效，可能會對全球供給造成打擊。

不過，成員國之間仍意見分歧。歐盟外交官表示，歐盟成員國將在周五就歐盟執委會關於對俄羅斯石油產品設定價格上限的提議，尋求達成協議。

歐盟執委會上周提議，5日起，歐盟對柴油等俄羅斯優質石油產品實行每桶100美元的價格上限，對燃料油等折扣產品實行每桶45美元的上限。

金價從九個月高點回落 投資人獲利了結

金價周四下跌近2%，原本在Fed主席鮑爾的鴿派發言的提振下，金價攀抵九個月高點，但隨後一些投資人獲利了結，使金價下跌，而美元反彈也對金價構成壓力。

現貨金價下跌1.9%，至每英兩1,912.72美元，盤中觸及2022年4月以來最高。紐約黃金期貨下跌0.6%，結算價報每英兩1,930.8美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，支撐金價的基本面依然強勁，但市場小幅回調可能是由於在美國公布上月就業數據之前，出現一些獲利了結。

美元走強，也使以美元定價的黃金對海外買家的吸引力下降。