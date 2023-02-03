台積電ADR上漲2% 較台北交易溢價6.4% 費半收紅
台積電ADR周四上漲2.02%，收在96.65美元，較台北交易溢價6.35%。
美股周四（2日）漲跌互見，道瓊受到一些大型醫療保健股下跌的拖累，標普則是連續第三天收高，受聯準會（Fed）主席鮑爾發出比預期更鴿派的訊息所提振。
道瓊工業指數下跌39.02點，跌幅0.11%，至34,053.94點；標普500指數上漲60.55點，漲幅1.47%，收在4,179.76點；那斯達克綜合指數勁揚384.50點，漲幅3.25%，報12,200.82點；費城半導體指數揚升68.37點，漲幅2.2%，攀抵3,141.84點。
台灣加權股價指數昨天上漲175.03點收在15,595.16點，台積電漲1.89%收在540元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 113.49 +1.19 103.00 10.19
中華電 CHT 112.33 +0.59 112.00 0.30
台積電 TSM 574.29 +2.02 540.00 6.35
聯電 UMC 51.16 +1.29 50.40 1.51
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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