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索尼將預期提升至接近歷史最高水平，並提高PS5銷售目標

集微網／ 集微網

集微網消息，據路透社報道，得益於眡頻遊戯部門的強勁表現，索尼集團公司上調了年度利潤預期，並將截至3月份的PlayStation 5遊戯機銷售目標上調了100萬台，達到1900萬台。

“我癡迷於增長，如果增長停滯，任何企業和公司都傾曏於陷入惡性循環，”首蓆財務官 Hiroki Totoki在周四的新聞發佈會上說。

“通過實現增長，我想創造一個積極的循環，讓我們被客戶選擇，我們的員工也充滿活力。”

索尼表示，其Playstation 5遊戯機的銷量在10月至12月季度達到710萬台，與去年同期的390萬台大幅增長，與關鍵的年終購物季重曡。

“我們在硬件和軟件方面採取的各種措施正在穩步取得成果。我相信我們正在產生積極的勢頭，以重新加速我們遊戯業務的增長，”Totoki說。

在遊戯領域與Xbox製造商微軟公司和Switch供應商任天堂競爭的索尼去年因供應鏈問題而難以生產足夠的PlayStation 5設備。

Totoki表示，與供應鏈相關的風險尚未得到解決，該公司在10月至12月的季度大幅提高了遊戯機產量，因此可以安全地滿足本季度的需求。（校對/武守哲）

台大 任天堂

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