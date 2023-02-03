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摩根大通砸5億美元買大片林地 只是為了環保？

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
小摩資產管理部門砸5億美元在美國東南部買下面積25萬英畝的林地，搶攻碳封存市場。 路透
小摩資產管理部門砸5億美元在美國東南部買下面積25萬英畝的林地，搶攻碳封存市場。 路透

投資林地保育行動不再只關富裕環保人士的事，隨著以自然機制減碳的概念興起，大型銀行投資部門正搶食這股商機，摩根大通（小摩）2日宣布買下大片林地，搶攻快速壯大的碳封存市場。

財星雜誌（Fortune）報導，小摩資產管理部門表示，已斥資5億美元在美國東南部買下三塊林地，面積多達25萬英畝（10.1萬多公頃），反映該銀行多年來投資木材後，加碼押注這項資產。

用於一般木製品及建築的木材，長期以來一直被視為一項可靠投資標的，因為這項大宗商品的需求和價格往往因高通膨而受惠，能夠拿來抗通膨。但小摩這次意不在砍材，反而打算靠保育樹木獲利。

小摩表示：「這些資產將持續用於碳捕捉和木材生產，以滿足永續建築產品和其他用途不斷成長的需求。」

這些林地將由小摩的林地投資管理公司Campbell Global進行管理，該公司擁有30年自然資源管理的歷史。

除了可讓野生動植物棲息外，林地保育還能透過植物從空氣中吸收二氧化碳的自然機制，對氣候暖化產生直接影響。

根據2021年一項研究，在2001年至2019年期間，全球森林固碳量為其碳排量的兩倍，森林碳匯一年可淨封存76億公噸的碳，大約是美國每年碳排量的1.5倍。

小摩聲稱，這片25萬英畝林地種有約1.2億棵樹，可封存約1,800萬公噸的碳。

資產 通膨 建築

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