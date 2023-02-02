超車Fed ECB調高各項主要利率2碼 3月將再升2碼

歐洲央行（ECB）2日決定，再度提高三項主要利率各2碼，符合預期；其中最重要的存款利率提高到2.50%，為2009年來高點。ECB並明示3月將再升2碼。美國聯準會在美東1日下午宣布升息1碼。

從去年7月開始升息以來，ECB已累積升息3個百分點（12碼）。

ECB會後聲明中指出「決策委員會將維持以穩定的速度大幅升息的路徑。委員會打算在3月會會議時再升息2碼，之後將評估後續的貨幣政策路徑」。

ECB並將主要再融資操作（MRO）利率提高到3.00%，邊際貸款便利（MLF）利率提高到3.25%。

凱投集團首席歐洲經濟學者坎寧漢表示，「我們現在認為歐元區經濟表現強韌，而核心通膨居高不下，因此預期ECB在3月會議時還會再升2碼，之後兩次會議再各升息1碼，使利率達到3.5%頂峰」。

歐洲央行總裁拉加德在會後記者會上表示，經濟成長和通膨前景面臨的風險已變得更平衡，經濟比預期更具韌性；3月時情勢預料將變得較明朗，屆時將發布新的季度經濟預測，其中將反映出近期能源價格回跌的影響。

拉加德承認，歐洲央行下個月再升息2碼的計畫並非「不可動搖」，但她也表示，這種預期很可能實現，她說：「我想不出除了極端情況之外這不會發生的情形」， 「我們實現2%中期通膨的決心不容置疑，也不應懷疑，一旦我們進入了限制性區域，我們將希望在那裡停留足夠長的時間。」

拉加德還強調，升息可能會延續到下個月之後，「我們知道我們還有事情要做」，「我們知道任務還沒有完成。」