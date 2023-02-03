Fed升息循環近終點 鮑爾喊通膨趨緩

經濟日報／ 編譯任中原廖玉玲劉忠勇／綜合外電
美國聯準會1日決議升息1碼，主席鮑爾表示，通膨壓力正趨於緩和，但即使如此，還有更多工作要做。（路透）
美國聯準會1日決議升息1碼，主席鮑爾表示，通膨壓力正趨於緩和，但即使如此，還有更多工作要做。（路透）

美國聯準會（Fed）1日決議升息1碼，提高聯邦資金利率目標區間至4.5%~4.75%，是2007年9月以來最高水準，並警告仍須「持續提高」利率，以控制住通膨。主席鮑爾表示，通膨壓力正趨於緩和，但即使如此，還有更多工作要做。

由於鮑爾發言沒有市場預期般鷹派，被解讀為升息循環已接近終點，全球風險資產2日盤中勁揚，美元重貶至九個月谷底。

Fed升息1碼，顯示政策路徑已回到緩慢而正規的升息速度，也反應出通膨顯然已經過頂，經濟開始減緩，但決策聲明仍強調儘管通膨壓力已略為緩和，仍在高檔，也維持「不斷提高目標區間應屬適當」措辭，顯示Fed傾向進一步升息，且可能不只一次。

鮑爾表示，已出現一些「令人振奮」的信號，顯示物價壓力日益減輕，但「需要更大量的證據，以深信通膨正處於持續下降的路徑中」。他強調，壓低通膨的任務還沒完成，現在宣告勝利仍嫌貿然，顯然排除先暫停升息的作法。他說，「我們正在討論再升息兩次，以達到我們認為具適度約束力的水準」。

但市場聚焦於鮑爾一絲半縷的「鴿派」說法，包括表明「通膨趨緩的過程首次展開」、未強硬批評最近金融情勢趨於寬鬆的發展，以及他的「我們距離終點利率沒有非常遠」等言論。

全球股市2日盤中應聲走揚，延續美股1日漲約1%的樂觀情緒，美元指數貶值0.3%至100.802，再探去年4月來低點，韓元匯率勁升1.2%，引領新興市場貨幣上漲，MSCI新興市場貨幣指數升至去年4月來最高，加密貨幣也走高，比特幣一度漲2.4%至24,020美元，乙太幣揚升3%。

依據Fed去年12月的預測，接下來Fed還會再升息兩次，每次各1碼，且今年內不會降息，但利率期貨市場預測只會再升息1碼，且將在年底前會降息2碼。

摩根大通資產管理部門投資長米契爾表示，鮑爾發言偏鴿派，「他們正接近升息循環的終點。」

升息 通膨

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