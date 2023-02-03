美聯準會（Fed）主席鮑爾認可對抗通膨已有成效，促使市場益加認為Fed升息循環接近終點，美元指數2日盤中重貶至九個月低點，後市也看貶。在美元走軟和Fed貨幣政策轉趨寬鬆前景下，分析師看好今年黃金和白銀價格將上漲。

鮑爾表示通膨趨緩過程已開始，讓投資人認為美國利率即將攀峰，相較下歐元區等經濟體仍將維持鷹派，美元指數2日盤中重貶0.4%，歐元兌美元一度升值0.4%至1.1033美元，為十個月高點，澳幣急升1.2%到八個月最高的0.7158美元，日圓兌美元升值0.6%報128.18日圓兌1美元，也是兩周來最高，韓元引領新興亞洲貨幣挺升。

紐約黃金現貨2日延續前一天的1.2%漲勢，盤中再漲0.3%至每英兩1,956.40美元，為九個月來最高價位。

展望美元後市，澳洲國民銀行預期，在投資人認為Fed今年會降息之際，除非有其他地緣政治因素等干擾，美元本季續貶已是板上釘釘。品浩（Pimco）也預期，由於全球經濟衰退疑慮減輕、以及通膨放緩降低美元避險吸引力，美元近期疲勢還看不到盡頭。

此外，倫敦金銀市場協會（LBMA）1日發布訪調30位分析師的年度調查結果顯示，今年黃金均價預估為每英兩1,859.90美元，較去年均價1,800.09美元高3.3%。

分析師也預測，今年白銀平均價格將為每英兩23.65美元，比去年每英兩21.73美元高出8.8%。最低預測為每英兩17.50美元，最高是每英兩27美元。目前白銀現貨價格約每英兩24.2美元。

43%受訪者認為，美元和Fed的貨幣政策是帶動金銀價格上漲關鍵，14%的人認為原因在於通膨，11%的人則覺得是地緣政治因素所致。