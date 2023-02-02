春神幾時到？美國神土撥鼠菲爾「開示」結果揭曉

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國賓州彭格蘇塔維尼火雞丘2日舉行年度盛事「土撥鼠日」，依據土撥鼠菲爾的行為預測春季是否即將來臨。圖為土撥鼠俱樂部訓練師德魯姆在活動進行時抱著土撥鼠菲爾。美聯社
美國賓州彭格蘇塔維尼火雞丘2日舉行年度盛事「土撥鼠日」，依據土撥鼠菲爾的行為預測春季是否即將來臨。圖為土撥鼠俱樂部訓練師德魯姆在活動進行時抱著土撥鼠菲爾。美聯社

美國年度盛事「土撥鼠日」（Groundhog Day）2日在賓州盛大舉行，每年會依據土撥鼠菲爾的行為預測春季是否即將來臨。若菲爾在這天看到自己的影子並躲回巢穴，表示冬季還會持續六周；反之牠若沒看到自己的影子，離開巢穴活動，代表春季即將來臨。菲爾在萬眾矚目下「開示」了，牠看到自己的影子躲回巢穴，意味冬季還將持續六周。

自1887年以來，一代又一代土撥鼠肩負這個傳統，在截至目前共137次預測中，有107次是預測冬季還會再持續六周。土撥鼠菲爾的預測正確率約為39%，牠去年也預測冬季將再持續六周。

成千上萬人忍著攝氏約零下26度的低溫湧入這場盛會，想一睹土撥鼠菲爾的預測結果。樂團在現場演奏音樂，現場也有施放煙火。美國各地近期遭遇寒流，德州近期因此有1800個航班取消，25萬人在1日遭遇停電，預計這項數據還會再攀升。

土撥鼠 美國 低溫

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