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「歹鬥陣」？ 日媒爆小室圭、真子公主夫婦無法融入美國日僑社群

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
小室圭和真子公主2021年11月在東京羽田機場搭機前往美國紐約。路透
小室圭和真子公主2021年11月在東京羽田機場搭機前往美國紐約。路透

日本皇室的真子公主2021年下嫁平民小室圭後脫離皇族，現已成為「小室真子」，夫婦同年11月遠走美國紐約展開新生活，此前外界均以為兩人備受當地日僑愛戴歡迎，但據日本媒體FRIDAY周刊數位版2日披露，小室圭3字在日僑間已淪為「禁忌」，小室夫妻在當地「沒朋友」，難以適應和融入日僑社群。

和小室夫婦住同社區的日僑指稱，真子公主被媒體拍到的照片大多是與其夫婿一起，原因是兩人在美國根本「沒朋友」。該日僑還說，以小室圭目前擔任法務助理的年薪6百萬日圓（約140萬台幣），在目前通膨嚴重的美國要維持生活都不容易，遑論有餘錢再去南美洲的巴西度蜜月。

即使小室圭2022年10月3度挑戰紐約州律師考試終於合格，但根據小室圭服務的美國Lowenstein Sandler律師事務所官網，他的職稱仍是法助。兩人似乎也未融入當地日僑社群，該周刊形容兩人即使在小室圭考上律師後，依舊在美國「孤軍奮鬥」。

還有當地日僑說，紐約街頭其實很多名人及名流出沒，就算跟小室夫妻擦肩而過，「也未必會注意到」。儘管兩人有時會在街上購物，但當地日僑「幾乎完全不在乎他們」。

小室圭 美國 日本皇室

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