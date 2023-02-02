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英國央行提高利率2碼 暗示升息循環近尾聲

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
英國央行（BoE）2日提高基準利率0.5個百分點至4%，與市場預期相符。 圖／美聯社
英國央行（BoE）2日提高基準利率0.5個百分點至4%，與市場預期相符。 圖／美聯社

英國央行（BoE）2日提高基準利率0.5個百分點，升息幅度比日前宣布提高利率1碼（0.25個百分點）的美國聯準會（Fed）猶有過之。

這是英國央行連續第十次升息，不同的是，這次在政策聲明中不再承諾必要時會繼續「強力」升息，另外也表示通膨或許已經觸頂。

英國央行九位利率決策官員2日以7票對2票之差，決議把基準利率從3.5%提高到4.0%，是2008年來最高水準。此決定與大多數經濟學家和市場投資人的預期相符。

前一天，Fed進一步放緩升息腳步，宣布升息1碼，但仍表示繼續升息仍有必要。

英國央行正設法把國內衝上10%的通膨率控制下來，同時降低經濟衰退加深的風險。央行2日表示，自2021年12月啟動緊縮循環至今，一連串升息對經濟的衝擊可能日益顯著。

貨幣政策委員會（MPC）發布聲明說：「如果證據顯示壓力持續不輟，那麼進一步收緊貨幣政策將有必要。」言下之意是說，英國央行這波升息循環可能已近尾聲。

對照下，前次BoE聲明表示，「必要時，將強力回應」通膨壓力增強的跡象，且「利率進一步提高或許有必要」。

英國央行預測，通膨率將在明年第2季降到低於2%的目標，但警告勞動市場壓力和核心通膨若高於預期，通膨展望仍可能受制於上行風險。

央行表示，英國仍步向衰退，但衰退幅度可能比11月時的預測「短淺許多」，主要拜能源價格滑落和市場利率預期降低之賜。央行如今預測2023年英國國內生產毛額（GDP）可能萎縮0.5%，比原估萎縮1.5%輕微；這波衰退可能持續五季，也比原估的八季縮短。

英國 通膨 經濟衰退

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