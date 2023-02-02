PC處理器降價20%？英特爾回應：消息不實 全力減少庫存

集微網消息，據Digitimes昨（1）日消息，英特爾正在與一些PC供應商進行協商，預計將12代酷睿（Alder Lake）處理器做降價處理，降幅最高 20%。據快科技獲悉，英特爾今（2）日回應稱，有關英特爾PC處理器降價的傳言不實。

英特爾官方回應原文：近日流傳的關於「Intel PC處理器降價」的新聞為不實消息。目前，針對各價位段我們有第11代、12代和13代酷睿產品家族的產品供用戶選擇，且Intel正與OEM合力尋找市場新機遇和新需求以減少庫存。

此前，有消息稱英特爾正在與特定 PC 供應商進行協商，將12 代酷睿（Alder Lake） 處理器價格降低，降幅最高 20%，如今已被英特爾官方回應不實。

其實在2022年底，惠普、宏碁等PC廠商透露庫存清理接近尾聲。但如今，宏基表示，PC已經飽和了，產業界以前投入的資源應該是屬於超過了，PC產業到了要積極轉型的過程。市場已飽和，仍需時間消化，因此這並不意味著補貨動能就將出現。

PC出貨量已急劇下跌。研究公司Gartner稱，去年最後一個季度的個人電腦出貨量下降28.5%，創該公司上世紀90年代開始跟蹤該市場以來的最大降幅。