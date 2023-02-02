防印度超越 中國禁太陽能板技術出口

先發制人，中國將禁止太陽能面板關鍵技術出口。中國政府日前公布，研議禁止太陽能面板矽片及電池等關鍵技術出口。對此，專家認為，中國此舉是為了維持在太陽能產業的全球領先地位，同時避免印度趁勢崛起。

中國太陽能面板產能高

據《亞洲時報》報導，根據中國商務部與科學技術部最新修訂的出口規定，中國廠商將被禁止在海外使用中國的矽片與黑矽及電池等技術。中國廠商生產全球太陽能面板及模組超過80%。專家認為，中國此舉是為了避免印度成為太陽能面板的供應國之一。

為了避免中國廠商將核心矽技術移往海外，中國商務部上個月就提議將上述技術納入進出口規定內，除此之外，基因組編輯與農業雜交育種技術也將納入禁止出口之列。目前中國有意禁止出口技術還包括矽片、黑矽與射極鈍化及背電極(Passivated Emitter and Rear Cell；PERC)技術。

有意防堵印度崛起

Oilchem.net分析師于多認為，印度過去已推出許多新措施支持其太陽能設備廠商，就是希望降低對中國產品的倚賴。他也認為，中國背後目的是希望阻止印度取得其技術。

據《PV Magazine》報導，一旦上述3項技術被納入名單，日後廠商必須取得出口證才能出口。中國光伏產業協會指出，2021年中國佔全球太陽能產業晶圓生產高達98%，雖然該禁令仍屬公開徵求意見階段，但從中可發現中國有意保護其最先進太陽能技術以及維持在太陽能產業的競爭力。

中國維護自身地位

再生能源顧問公司Apricum分析師法蘭克表示，「這種技術相關出口限制已不是新聞。上述清單最後版本早在2020年8月就已公布，結果公開徵詢流程結束之後2年才正式生效。」

但他也認為，中國其實有意維持在價值鏈的領先地位。他指出，「一方面它影響製造廠，也可能影響考慮在其他地區建立晶圓生產的廠商。換句話說，這樣的技術要對外轉移將會受到限制。」【更多精采內容，詳見 】